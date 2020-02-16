Kıbrıslı Rum gazeteci-yazar Makarios Drusiotis’ten yeni iddialar:

“Garanti Antlaşması ve tek yanlı müdahale sürdürülebilir değil” diyen Guterres’e Türkiye, “Garanti Antlaşması’nın yeni bir çözümü uygulama antlaşması (Implementation Treaty) ile değiştirilmesini” öneren gayrı resmi bir belge verdi.



Crans Montana’da çözüme çok yaklaşıldığı ancak Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis’in geri adım attığını yazan gazeteci Makarios Drusiotis yeni iddialarını gündeme taşıdı.



Politis’in “Crans Montana’daki Yemekte Ne Oldu” başlığıyla aktardığı yazısında, Drusiotis, 6 Temmuz 2017 gecesi gerçekleşen yemekte konuşulanlara dair iddialarını paylaştı.



Gazeteci-Yazar Makarios Drusiotis’e göre BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Crans Montana’da 6 Temmuz 2017 gecesi verdiği yemeğe “garantiler” konusu hakim oldu.



Drusiotis’e göre, “Garanti Antlaşması ve tek yanlı müdahale sürdürülebilir değil” diyen Guterres’e Türkiye, Garanti Antlaşması’nın yeni bir çözümü uygulama antlaşması (Implementation Treaty) ile değiştirilmesini önerdiği gayrı resmî bir belge verdi.

Genel Sekreter’in yeni bir antlaşma yerine, ilke olarak Yunan tarafının çözümün uygulanmasını izleme mekanizması kurulması önerisini benimsediği ve BM’nin bir mekanizma planı hazırlayıp dağıttığı da Kıbrıslı Rum gazeteci-yazar Makarios Drusiotis’in iddiaları arasında yer aldı.



“Garanti anlaşmasının feshine hazır mısınız?”



Yazarın iddiasına göre, Guterres, herkesin önünde Mevlüt Çavuşoğlu’na muteber bir izleme mekanizması olursa Türkiye’nin Garanti Antlaşması’nın derhal feshini kabule hazır olup olmadığını sordu. Çavuşoğlu ise Türkiye’nin diyaloğa açık olduğunu, esnek de olacağını ancak bunun, açık bulunan diğer 4 konuda kaydedilecek ilerlemeye bağlı olacağını söyledi.



Daha sonra askerlerin çekilmesi konusuna değinen Guterres, Türkler açısından ‘sıfır asker sıfır garanti’ referans noktası değil dedi. Askerlerin uzun yıllar kalmasının da Yunanistan açısından kırmızı çizgi olduğundan, Guterres’in, mümkün olan bir ara çözümü elde etme stratejisi güttüğünü yazan gazete, “Yani askerler ilk başta tamamen çekilmeyecek ancak kalma sürelerinin gözden geçirileceği şartıyla, hızla azaltılacaktı” iddiasında bulundu.



“Kapsamlı çözümün parçası olarak”



Çavuşoğlu’nun, Guterres’in askerler konusunu başbakanlar düzeyinde görüşmeye hazır olup olmadığına ilişkin soruya olumsuz yanıt vermediği; Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias’ın ise 1960 İttifak Antlaşmaları’nda olduğu gibi, 650 Türk, 950 Yunan askeri kalacaksa Yunanistan’ın başbakanlar düzeyinde görüşmeye açık olduğunu söylediği yazıldı.

Yazıya göre, Guterres, durumu kolaylaştırmak için yemekten önce yaptıkları yüz yüze görüşmede Anastasiadsi’e Çavuşoğlu’nun garantilerin kaldırılması konusunda yazılı öneri verme yetkisine sahip olmadığını ancak kendisine, BM’den gelirse kapsamlı bir paketin parçası olarak böyle bir öneriyi kabul edeceğini söylediği bilgisini verdi.



Anastasiadis’in bu gelişmeleri garantilerin kaldırılması fırsatı olarak değerlendirmediği ve yemek öncesinde Çavuşoğlu’nun yanına giderek, federal çözüm çabasının nafile olduğunu çünkü Kıbrıslı Rumların hastaneleri bile Kıbrıslı Türklerle paylaşmak istemediğini, mümkün olan tek çözümün iki devlet olduğunu yönünde açıklamalarda bulunduğu kaydedildi.



Anastaiadis’in, Çavuşoğlu’na garantiler konusunda yazılı öneri sunma yetkisi olmadığını bilgisini kullanarak bütün argümanını, Türk tarafının görüşünü ‘hemen şimdi’ yazılı sunmasını üzerine kurduğu belirtildi.

Bu aşamada Akıncı’nın, çözümün ellerinin arasından kaymasına izin vermemeleri gerektiğini söyleyerek Anastasiadis’i ikna etmeye çalıştığı ve Türkiye’nin garanti antlaşmasını revize etmeyi ilk kez kabul etmesinin kaçırılmaması gereken bir adım olduğunu söylediği iddia edildi.

“Anastasiadis tepki aldı”



Çözümü uygulama mekanizmasını sorgulamasının, Anastasiadis’in iyi niyetinden şüphe duyulmasına neden olan bir başka unsur olduğunu yazan gazete, Kıbrıslı Rum liderin, mekanizmayı öneren kendisi olmasına rağmen, kritik anda, Genel Sekreter’in sunduğu planın belirsiz bulduğunu belirtti.

Kıbrıslı Rum liderin bu tavrının Guterres’in tepkisini çektiği de değerlendirmede yer aldı.



Anastasiadis’in mekanizmayla ilgili itirazlarından birinin de Türkiye’ye bazı roller vermesi olduğuna dikkat çekilen analize göre, mekanizmada, en sonuncusu Güvenlik Konseyi olan beş müdahale düzeyi vardı. Türkiye ve Yunanistan, ikinci düzeyde olan ve hiçbir yürütme yetkisi olmayan BM’nin başkanlığındaki 8 üyeli komiteye katılacaktı.



Makarios Drusiotis’in yazısına göre, Anastasiadis’in Türkiye’nin garantiler meselesinde görüşünü yazılı vermesindeki ısrarı üzerine Guterres, durumu kolaylaştırmak ve ikili görüşmelerden şahsen anladığının ne olduğunu izah için bir metin yazdı.



“İki devlet çözüm” iddiası

Kıbrıslı Rum gazeteci-yazar Makarios Drusiotis, geçen haftaki yazısında yine Temmuz 2017’de, İsviçre’nin Crans-Montana şehrindeki görüşmeye dair iddialarını paylaşmıştı.

Yazara göre “TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Genel Sekreterine, çözümü yürürlüğe geçirmek için anlaşılmış bir mekanizma varsa, Türkiye’nin, tek taraflı askeri müdahaleyi içeren Garanti Anlaşmasının kaldırılmasını kabul ettiğini söyledi.

Türkiye’nin garantiler konusunda harekete geçtiği ortaya çıkınca Anastasiadis, gizlice Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşerek 5 yıl daha Kıbrıs’ı yönetmek için iki devletli çözüm önermişti.”

Fileleftheros’a göre şantaj

“Çözüme ramak kaldı da anastasiadis süt dolu kovayı devirdi mi?”



Fileleftheros gazetesi “Başkan’a Kıbrıs Sorununda Şantaj… 2017 Yazında Crans Montana’da Ne Oldu? Çözüme Ramak Kaldı Da Anastasiadis Süt Dolu Kovayı Devirdi Mi?” başlıklı analiz-haberinde iddiaların Anastasiadis’e benzeri görülmemiş bir şantaj niteliğine büründüğünü savundu.