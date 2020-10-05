Garajdaki araba yandı

Mağusa’da bu sabaha karşı, Ayşe Kurucu’ya ait evin garajında bulunan salon araç, henüz tespit edilemeyen bir nedenden çıkan yangın sonucu tamamen yandı.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.



Öte yandan yine Mağusa’da dün gece yarısı, bir apartmanın damından, Mevlit Deveci’ye ait su ısıtma kazanını çalarken apartman sakinleri tarafından suçüstü tespit edilen bir kişi tutuklandı.

Polis bülteninde zanlının 46 yaşındaki erkek A.Y. olduğu ve hakkındaki soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Uyuşturucu tasarrufundan 2 tutuklama

Dipkarpaz’da dün 23.30 sıralarında, K.S’nin (E-35) aracında polisin yaptığı aramada, yaklaşık 700 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve extacy türü uyuşturucu olduğuna inanılan bir hap bulundu.

Bulunanlar emare olarak alındı; bahse konu şahıs ve araçta yolcu olarak bulunan G.A. (K-27) tutuklandı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.