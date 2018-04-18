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"Gamze Pehlivan" cinayetine MÜEBBET

"Gamze Pehlivan" cinayetine MÜEBBET

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi "Gamze Pehlivan" cinayeti ile ilgili kararı açıkladı

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Haspolat’ta Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Kampusu içerisinde 20 Nisan 2017 tarihinde imam nikahlı eşi Gamze Pehlivan’ı önce defalarca bıçaklayıp, ardından da yakmaya çalışarak hunharca öldüren Suat Aşır ile ilgili karar açıklandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüşülen davada Aşır müebbet hapis cezasına mahkum oldu.

NELER YAŞANDI

37 yaşındaki Gamze Pehlivan, tartıştıkları iddia edilen 35 yaşındaki Suat Aşır tarafından önce bıçaklandı ardından da yakılmaya çalışılarak öldürüldü.

20 Nisan 2017  tarihinde Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Kampusu, Çevik Uraz Derslikleri önünde gerçekleşen cinayet sonrası kaçan zanlı Suat Aşır polis tarafından uzun süre arandı, katil zanlısı yaklaşık iki buçuk saat sonra polis tarafından Dumlupınar Bölgesi’nde tespit edilerek yakalandı.
Cinayete kurban giden Pehlivan’ın olaydan 3-4 gün önce kafasını dinlemek için Kıbrıs’a geldiği, Ankaralı olan Aşır’ın da Pehlivan’ın peşinden geldiği öne sürüldü.
Pehlivan’ın olay günü UKÜ’ye sağlık malzemesi satmak için gittiği, bu sırada Aşır’ın kendilerini takip ederek Çevik Uraz Derslikleri önünde cinayeti işlediği iddia edildi.
Ayrıca Aşır’ın Girne’de bir otelde kaldığı da kaydedildi.

 

 

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