“Galibiyetle başlamak istiyoruz”

Halit Dağ

K-Pet 1. Lig ekiplerinden Hamitköy'ün takım kaptanı Ender Meta ligin ilk haftasında karşılaşacakları Görneç maçı öncesi YENİDÜZEN'e açıklamalarda bulundu.

10 temmuz tarihinden itibaren teknik direktör Ahmet Sakallı nezaretinde lige hazırlandıklarını belirten Meta, “Takım olarak iyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Transfer döneminde takım kimyasına uygun, uyum sorunu yaşamayacak kaliteli transferler yapıldı. Yenilerin takıma kısa sürede uyum sağlamasını bizim için avantaj oldu” dedi. Geçtiğimiz günlerde Tatlısu Zambak tatil köyünde yapılan kampın çok verimli geçtiğinide ifade eden Meta, hafta sonu karşılaşacakları Görneç maçının çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

“Ligi Görneç maçı ile açıyoruz. Rakibimiz Görneç mücadele gücü yüksek iyi bir takım. Zor bir maç olacak, Muhakkak ki onlarda kazanmak isteyeceklerdir” diyen Ender Meta, “Hedefimiz saha ve seyirci avantajımızı kullanarak lige 3 puan alarak başlamak. Umarım sakatlığın yaşanmadığı izleyenlerin keyif alacağı bir maç olur” diyerek sözlerini tamamladı.