STAT: Zümrütköy Stadı

HAKEMLER: Serkan Durmaz**, Özal Çağlayan**, Ali Akçınar**

BAF ÜLKÜ YURDU: Erdoğan Nay**, İsmail Kovancı*, İltaç Keçeli**, Tahsin Denizsever**, Hürcan Şenkardeşler**(Dk.61 Berk Şen*), Hüseyin Hürben**(Dk.82 Ahmet Hatay), Arif Öztürk**, Hamis Çakır***(Dk.88 Ali Kemal Kaya), Lawal Murtadah**, Fikri Arslan**, Chukwudi Joseph***

DEĞİRMENLİK: Çağan Çeko*, Sercan Çoban*, Yusuf Palaz**(Dk.77 kayhan*), Yusuf Kumaş*, Rifat Kanıöz*, Ümitcan Babahan*(Dk.59 Hasan Mercan*), Haşim Girgin**, Kojo Dei*, Hüseyin Yıldırım*, Burçin Kerimoğluları*, Herve Amani**

GOLLER: Dk.10 Hamis Çakır, Dk.15-17 Joseph, Dk.76 İltaç Keçeli (BÜY)

SARI KARTLAR: Dk.22 Tahsin Denizsever (BÜY) Dk.16 Rifat Kanıöz Dk.22 Amani (Değirmenlik)

KIRMIZI KARTLAR: Dk.60 İsmail Kovancı (BÜY) Dk.52 Yusuf Kumaş (Değirmenlik)

Hüseyin ÖZBARIŞCI

K-Pet Süper Lig’in 14’üncü haftasında kötü günler geçiren Baf Ülkü Yurdu ile Değirmenlik karşı karşıya geldi. Zümrütköy’de oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi Ülkü Yurdu bir anda maçı 3-0’a getirdi. Bu dakikadan sonra temponun düştüğü oyunda 76’ncı dakikada da İltaç sahneye çıkarak farkı 4’ yükseltti. Değirmenlik karşısında rahat bir nefes alan Baf Ülkü Yurdu 8 hafta sonra galibiyetle tanışırken, puanını da ligde 14’e yükseltti.

Önemli anlar:

10. dakika, Kaleci Çağan, kale atışını kullanacağı sırada büyük hatası sonrası top Hamis’in önünde kaldı. Hamis, karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunu yaptı ve topu ağlara gönderdi. (1-0)

15. dakika, Hamis’in savunma arkasına attığı topa hareketlenen Joseph kaleciyle karşı karşıya kaldı. Kaleciden de sıyrılan yabancı oyuncu boş kaleye golünü attı. (2-0)

17. dakika, sağ taraftan ceza sahasına yapılan ortada Joseph kafayı vurdu ve takımını rahatlatan golü attı. (3-0)

53. dakika, Amani ceza sahasında bir anda yaşanan karambolde topu önünde buldu. Vuruşu sonrasında kaleci Erdoğan başarılı bir kurtarış yaptı.

76. dakika, ceza sahasında bir anda topu önünde bulan İltaç vuruşunu yaptı ve golünü kaydetti. (4-0)