Galibiyeti hesaplıyorlar

Hüseyin ÖZBARIŞCI

K-Pet Süper Lig’in 20’nci haftasında bugün Binatlı, Küçük Kaymaklı’yı konuk ediyor. Karşılaşma öncesinde her iki takımın teknik patronu da YENİDÜZEN’e açıklama yaparak, maçın önemine dikkat çekti. İki teknik adam da kazanmak için sahada olacaklarını ifade etti.

Topaloğlu: “Puan kaybetme lüksümüz kalmadı”

Binatlı teknik direktörü Hasan Topaloğlu YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamada, hedeflerinin şampiyonluk olduğunu ve bu hedeften uzaklaşmamak için puan kaybetme tahammülleri kalmadığını söyledi. Hasan Topaloğlu; “İki haftadır, yüksek tempoda ve iyi mücadele ediyoruz. Ancak, gerek yapılan basit hatalar, gerekse şanssızlıklar sayesinde önemli 5 puanı dışarıda bırakmak zorunda kaldık. Bizim hedefimiz şampiyonluktur ve bu hedeften kopmamak için puan kaybetmeye tahammülümüz kalmadı. Sadece Kaymaklı maçı değil, her maç bizim için zor. Bu yüzden maçları tek tek düşünmek zorundayız. Bugünkü Kaymaklı maçına çok iyi hazırlandık. Takımın moralinin yerinde olduğunu söyleyebilirim. Bu maç için tek hedefimiz sahadan galibiyetle ayrılmaktır” şeklinde konuştu.

Özgürgün: “Galibiyet hedefliyoruz”

Küçük Kaymaklı teknik direktörü Mehmet Ali Özgürgün ise YENİDÜZEN’e yaptığı değerlendirmede, rakip kim olursa olsun sahada kazanmak hedefiyle mücadele verdiklerini ve bu mücadeleyi Binatlı maçında da vereceklerini dile getirdi. Özgürgün; “Ligin en iyi takımlarından biriyiz. Güçlü bir kadro yapımız var. Kimse Küçük Kaymaklı’yı hafife almasın. Küçük Kaymaklı, hedefi ne olursa olsun her maçını kazanmak için mücadele eden bir ekip. Sadece Binatlı maçı değil, tüm maçlarımız öyle olacak. Kupada Gençler Birliği karşısında iyi bir galibiyet elde ettik ve bunun moraliyle maça çıkacağız. Hazırlarımızı tamamladık. Güzelyurt’a kazanmak için gideceğiz. Rakibimiz, ciddi bir ekip. Bu yıl adına ciddi yatırımlar yaptı ve şampiyonluğu hedefliyor. Her şeyden önce centilmenliğin ön planda olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Eksikler can sıkıyor

Bugün, Üner Berkalp Stadı’nda oynanacak mücadele öncesinde her iki ekipte de eksiklerin olması can sıkıyor. Binatlı’da tecrübeli oyuncu Erbay Bertiz kart cezalısı olması sebebiyle bu maçta forma giyemeyecek. Konuk ekip Küçük Kaymaklı’da ise Hüseyin Adal ve Yağış’ın sakatlıkları bulunuyor.