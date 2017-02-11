Galibiyet hesapları

Hüseyin KIRAL

Süper Lig’de yarın rakip olacak olan K. Kaymaklı ile Mormenekşe takımlarının teknik adamları ligin ikinci devresinde oynadıkları ilk iki maç ile bu maçı değerlendirdi. K. Kaymaklı Teknik Direktörü Muharrem Mertdin yaptığı değerlendirmede ilk iki hafta oynadıkları Lefke ve GAÜ Çetinkaya maçlarında takımının ortaya koyduğu oyun ve mücadeleden memnun olduğunu belirtti. Mormenekşe Teknik Direktörü Hüseyin Cantükr ise hesapta olamayan iki mağlubiyet aldıklarını, ilk devrede yaşanan şansızlıkları yaşamaya devam ettiklerini söyledi.

Mertdin: “Aynı mücadele ile 3 puan alabiliriz”

Süper Lig’in ikinci yarısına Lefke galibiyeti ile başladıklarını, GAÜ Çetinkaya karşısında ise 1-0 mağlubiyetten 2-1 öne geçtiklerini, ancak 90’ıncı dakikada yedikleri golle sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldıklarını hatırlatan K.Kaymaklı teknik direktörü Muharrem Mertdin, “Her şeye rağmen futbolcularımın ortaya koydukları mücadele ve oyun anlayışından memnunun” dedi. Muharrem Mertdin, “Aynı oyun anlayışı ve mücadeleyi Mormenekşe karşısında da sahaya yansıttığımız takdirde karşılaşmadan üç puanla ayrılacağıma inancım var” derken kendilerinin camia olarak asıl hedeflerinin kupa olduğunu, Mormenekşe maçını kazanıp, Çarşamba günü Lefke ile oynayacakları kupa maçının hazırlıklarına başlayacaklarını söyledi.

Cantürk: “Kredilerimizi MTG maçıdna tükettik”

İkinci yarıya iyi bir hazırlık dönemi geçirerek girdiklerini ancak ara transferde kadrolarına kattıkları 8 oyuncunun hazırlık döneminden sonra takıma dahil olduğunu belirten Mormenekşe Teknik Direktörü Hüseyin Cantürk, “İlk hafta Binatlı deplasmanından bir puanla döne bilirdik, ancak geçtiğimiz hafta oynadığımız MTG maçında mutlak üç puan almamız gerekiyordu, başaramadık” dedi. Cantürk, “Durum böyle olunca tüm kredilerimizi de tüketmiş olduk. Bu nedenle tüm karşılaşmalara galibiyet için çıkıyoruz” derken K.Kaymaklı maçına da galibiyet için geleceklerini belirterek, “Galip gelemezsek yenilmemek içinde elimizden geleni sahaya yansıtacağız” dedi.