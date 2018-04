Galatya’dan Şeher’e palüze…

Fehime ALASYA

Yaklaşık altı yıldır ailesinin el emeği olan yerli lezzetleri tüketiciyle buluşturan Umut Selen Güçlü, seyyar satış yaparak geçimini sağlıyor.

Pastelli yaparak, üzüm ürünleri satarak geçimini kazanan Güçlü’nün ticaretinde en önemli kolaylığı ise sıcakkanlılığı, tatlı dili ve hoş sohbet kişiliği…

Geçim derdine düşen, birçok işte çalışan Güçlü, sonunda çareyi kendi işini yapmakta bulmuş.

Tüm zorluklara rağmen ailesini geçindirmek için katlanıyor.

Mehmetçik (Galatya) köyünde ikamet eden Güçlü, her sabah 07.00 sularında evden çıkıp Lefkoşa’ya geliyor. Altı yıldır seyyar satış yapan Güçlü, Etik Hastanesi, Selen Otopark, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi gibi çeşitli noktalarda durarak satış yapıyor.

Pastelli, paluze, köfter, sucuk gibi lezzetleri tüketiciye sunan Güçlü, ürünlerin tamamını üzüm veya pekmez ile yapıyor.

Doğal ve katkısız ürünleri tüketiciyle buluşturan Güçlü’nün en büyük destekçisi ise ailesi… Eşinin, yengesinin el hüneriyle ortaya çıkan ürünler, Güçlü’nün satışlarıyla birden çok aileye ekmek kapısı açıyor.

Mevsimlik olan üzüm meyvesinin suyunu sıkarak dondurucuda muhafaza eden Güçlü, bu sayede her mevsim üretim yapabiliyor.

YAZIN SICAĞI…

Yaptığı işteki en büyük sıkıntısının sıcak, soğuk ve her gün kat edilen uzun mesafeler olduğunu anlatıyor.

Güçlü; “En büyük sıkıntım her gün sabah erkenden Mehmetçik’ten Lefkoşa’ya geliyor olmamdır. Bu beni çok yoruyor. Bir de her mevsimin bir zorluğu var ama özellikle yazın sıcağından çok etkileniyorum. Her işin bir zorluğu var diyor, katlanıyoruz…

Mehmetçik’ten Lefkoşa’ya geliyorum çünkü kırsal kesimde bu tarz yerli ürünleri vatandaş zaten kendi yapıyordur, bu yüzden talep çok fazla değildir. Ama merkezlerde buna talep oldukça fazladır…” diyor.

“YILLARCA GÖRMEDİĞİM ARKADAŞLARIMI BİLE BU SAYEDE BULUYORUM”

Dükkân kiralarından dolayı sabit bir yerde satış yapmadığını belirten Güçlü, ilgili belediyeye karşı her ay yükümlülüklerini yerine getirdiğini anlatıyor.

“İnsanlarla iletişim içindeyim, dost, tanıdık ediniyorum. Örneğin yıllarca görmediğim askerlik arkadaşlarımı bile bu sayede buluyor, sohbet ediyorum. O zaman mesleğimin tüm zorluklarını unutuyorum. Bu da yaptığım işin en güzel yanı…”

“GENÇLERİN BU TARZ LEZZETLERE İLGİSİ GÜZEL...”

Genç, yaşlı, birçok kesimin ilgi gösterdiği ürünler için her yaştan müşterisi olduğunu anlatan Güçlü, “Gençlerin bu tarz lezzetlere ilgisi güzel... Her yaştan müşterilerim var. Bazen de sipariş üzerine üretim yapıyorum.” dedi.