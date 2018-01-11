Galatya ve Livadya’dan Leymosun, Larnaka ve Lefkoşa’ya…

Okurlarımızın çok değerli yardımları sonucu gömü yerleri Galatya gölünde ve Livadya’da bulunan bazı Kıbrıslırum “kayıplar”dan geride kalanlar, cenaze törenleri için ailelerine geri dönüyor…

Okurlarımızın yıllar süren çabaları ve takipleri sonucunda, gömü yerleri bulunan bazı Kıbrıslırum “kayıplar”dan geride kalanlar bugünlerde, cenaze törenleri için ailelerine geri dönüyor…

Galatya gölünde bir toplu mezarda kalıntıları bulunan Pavlos Solomi Corci ile oğlu Solomis Pavlu Solomi, 3 Mart 2018 tarihinde Leymosun’un göçmen bölgesi Ayios Athanasios’ta düzenlenecek cenaze töreni ardından Leymosun’da toprağa verilecek.

Pavlos Solomi’nin kızı ve Solomis Pavlu’nun kızkardeşi çok değerli arkadaşımız, İki Toplumlu Kayıp Yakınları ve Savaş Kurbanları Örgütü “Birlikte Başarabiliriz”den Hristina Pavlu Solomi Patça, sosyal medya paylaşımında şöyle yazdı:

“43 yıl aradan sonra Kayıplar Komitesi bize, Karpaz’ın Galatya Gölü’nde bir toplu mezarda bulunan babam Pavlos Solomi Corci ile kardeşim Solomis Pavlu Solomi’nin kalıntılarının kimliklendirilmiş olduğunu bildirdi.

Babam ve kardeşim, tüm ailemizle birlikte Komi Kebir’deki evimizden bazı silahlı Kıbrıslıtürkler tarafından alınarak 15 Ağustos 1974’te Galatya köyüne götürülmüştük.

Kadınlar aynı gün köye geri götürülmüştü. Ancak erkekler Galatya’da bırakılmış ve baştaki komutan “Paşa”nın verdiği söz uyarınca, üç gün sonra eve geri gönderileceklerdi. O günden sonra “kayıp” edildiler.

Darbe sonrasında EOKA B’nin üyeleri tarafından Muratağa-Atlılar-Sandallar köylerindeki katliamlarına intikam olsun diye, babamla kardeşimin 19-20 Ağustos 1974 tarihlerinde öldürülmüş olduklarını çeşitli bilgilerden öğrendik.

Galatya gölünde ikinci bir toplu mezar olduğu yönündeki bilgiler Kayıplar Komitesi’ne 2005 yılında araştırmacı Kıbrıslıtürk gazeteci Sevgül Uludağ tarafından verilmiştir.

2008’den bu yana Galatya gölünde tekrar tekrar kazılar yapılmaktaydı ve bilgi veren şahısların bilgileriyle ilgili yoğun ısrarları üzerine Nisan 2017’de içerisinde altı kişinin bulunduğu toplu mezar burada bulunmuştur. Bu altı kişi arasında babam ve erkek kardeşim de bulunmaktaydı.

Aralık 2017’de kemiklerden alınan örnekler üzerinde DNA testleri aracılığıyla kimliklendirme yapılmıştır.

Babam ve erkek kardeşimin bulunması ve kimliklendirilmesi için bilgi veren ve çalışmalar yürüten herkese çok teşekkür ederim.

Babamla kardeşimin cenaze töreni 3 Mart 2018 tarihinde yapılacaktır.

Cenazeyle ilgili daha ayrıntılı bilgileri daha sonra açıklayacağız.”

YEORGİOS KİRİAKU KAKUTSA…

Galatya’da öldürülerek aynı toplu mezara gömülen altı kişiden bir diğeri de kimliklendirilerek ailesi bilgilendirilmiş bulunuyor. Hristina Pavlu Solomi Patça’nın sosyal medya paylaşımında bu konuda da şöyle denildi:

“43 yıl aradan sonra Kayıplar Komitesi Yeorgios Kiriaku Kakutsa’nın kalıntılarının DNA testleri yöntemiyle kimliklendirilmiş olduğunu ailesine bildirdi. Yeorgios Kiriaku Kakutsa’dan geride kalanlar, Karpaz’daki Galatya gölündeki bir toplu mezarda bulundu.

Kakutsa, 15 Ağustos 1974’te köyümüz Komikebir’den köylümüz olan bazı silahlı Kıbrıslıtürkler tarafından alınmış ve köyden başka insanlarla birlikte Galatya köyüne götürülmüştü. O zamandan beridir de “kayıp”tı.

Darbe sonrasında EOKA B’nin üyeleri tarafından Muratağa-Atlılar-Sandallar köylerindeki katliamlarına intikam olsun diye, bazı başka diğerleriyle birlikte Kakutsa’nın da 19-20 Ağustos 1974 tarihlerinde öldürülmüş olduğunu çeşitli bilgilerden öğrendik.

Galatya gölünde ikinci bir toplu mezar olduğu yönündeki bilgiler Kayıplar Komitesi’ne 2005 yılında araştırmacı Kıbrıslıtürk gazeteci Sevgül Uludağ tarafından verilmiştir.

2008’den bu yana Galatya gölünde tekrar tekrar kazılar yapılmaktaydı ve bilgi veren şahısların bilgileriyle ilgili yoğun ısrarları üzerine Nisan 2017’de içerisinde altı kişinin bulunduğu toplu mezar burada bulunmuştur. Bu altı kişi arasında Yeorgios Kiriaku Kakutsa da bulunmaktaydı.

Aralık 2017’de kemiklerden alınan örnekler üzerinde DNA testleri aracılığıyla kimliklendirme yapılmıştır. Cenaze tarihi daha sonra açıklanacaktır…”

12 YILLIK UĞRAŞ…

Galatya gölündeki toplu mezarlar konusunda son 12 yıldan bu yana bize yardım eden, kesintisiz biçimde bu süreci izleyen, araştırmalar yürüten ve ellerindeki bilgileri ısrarla ve inatla bu toplu mezar da ortaya çıkarılıncaya kadar paylaşmayı sürdüren çok değerli okurlarımıza bu sayfalardan sonsuz teşekkürler ediyoruz… Sayenizde, altı “kayıp” ailesi daha bir nebzecik huzura ulaşıyor…

Biz de YENİDÜZEN olarak Galatya’da yaşananlar, göldeki toplu mezarlar ve çok değerli arkadaşımız Hristina Pavlu Solomi Patça’nın hikayesi hakkında yıllardır bu sayfalarda geniş araştırmalarımıza yer vermiş bulunuyoruz. Galatya konusunda yazdıklarımız bazı Galatyalılar’ı çok rahatsız etmiş ve bize ölüm tehditleri savuracak kadar ileri gitmişlerdi… Ancak biz, kararlılıkla ve cesaretle bu konunun üstüne gitmeye devam ettik. Sonuçta Galatya gölünde bir toplu mezarda 11, ikinci toplu mezarda da 6 kişinin kalıntıları bulundu. Tüm “kayıp” yakınlarının acılarını paylaşıyoruz… 3 Mart 2018’de biz de Leymosun’daki cenaze törenine katılacağız ve sevgili Hristina’nın bu acılı gününde yanında olacağız, onun sevgili babası ve sevgili kardeşinin küçük tabutlarına birer çelenk koyacağız… Artık Pavlos Solomi’nin sevgili eşi Panayota hanım da, sevgili kızı Hristina da bir nebzecik de olsa huzura kavuşabilecek…

LİVADYA’DAN LEFKOŞA VE LARNAKA’YA…

Davlos’tan “kayıp” edilen papaz Papahrisostomos Hristofi’nin cenaze töreni ise bu Cumartesi yani 13 Ocak 2018 tarihinde sabah saat 10’da Lefkoşa’nın Strovulos’un ikinci göçmen bölgesindeki Ayios Spiridonas Kilisesi’nde yapılacak.

Davlos papazının oğlu Hristakis Hristofi, sosyal medya paylaşımında şöyle dedi:

“43 yıl aradan sonra Kayıplar Komitesi beni babam Papahrisostomos Hristofi’nin kalıntılarının kimliklendirilmiş olduğu yönünde bilgilendirdi.

Babam evinden 300 yarda uzakta 4 Eylül 1974’te silahlı beş Kıbrıslıtürk tarafından kaçırılmıştı ve o günden beridir “kayıp”tı. Babamın Livadya’da gömülü olduğu yönündeki ilk bilgiler, Kayıplar Komitesi’ne 2005 yılında verilmişti. 2012 ve 2015-2016 yıllarında onun gömü yerinin bulunması için çaba harcanmıştı. Ancak Ekim 2016’da üç kişinin gömülü olduğu mezar, gazeteci Sevgül Uludağ’ın yardımlarıyla mümkün olmuştur ve burada bulunan kalıntıların DNA yöntemleriyle kimliklendirilmesi de yakın geçmişte gerçekleştirilmiştir. Bilgi veren ve babamın nerede gömülü olduğunu bulmak için uğraş veren, babamın kimliklendirilmesine yardım eden herkese çok teşekkür ederim.”

UTTUMBOS’UN CENAZE TÖRENİ 20 OCAK’TA…

Livadya’da okurlarımızın yardımlarıyla gömü yeri bulunan Davlos papazı Papahrisostomos Hristofi’yle birlikte aynı kuyu kalıntıları bulunan ve kimliklendirilen Yiasumis Yeorgiu Kavalieru’nun cenaze töreni ise 20 Ocak 2018 Cumartesi günü Larnaka’da yapılacak.

Livadya’daki gömü yerinin bulunmasında bize çok yardımcı olan tüm okurlarıma sonsuz teşekkürler… Bu konuda canla başla ve ısrarla bu olası gömü yerinin kazılması için elinden gelen tüm yardımları esirgemeyen okurlarımın çabaları sonucunda üç “kayıp” ailesi daha huzura kavuşacak…

Biz de Uttumbos’un cenaze törenine katılacağız ve küçük tabutuna çiçekler koyarak yaslı ailesinin acısını paylaşacağız…