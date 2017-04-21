Galatya gölünde genişleme kazıları yapılıyor…

KAZILARDA SON DURUM… KAZILARDA SON DURUM…

Kayıplar Komitesi’nin Kıbrıs’ın kuzeyinde ve güneyinde iki toplumlu arkeolog ekipleriyle yürütmekte olduğu kazılara, Kıbrıslırum arkeologların Paska tatili sonrası devam ediliyor…

Kayıplar Komitesi Kıbrıslıtürk Üye Ofisi’nden aldığımız bilgiye göre, Galatya gölünde geçtiğimiz günlerde bulunan ikinci toplu mezarın kazılması tamamlanırken, bu alanda genişleme kazılarına geçildi. 11 yıl önce kazılan ilk toplu mezarın hemen yanında bulunan ikinci toplu mezardan başka bu alanda üçüncü bir yer daha olduğu ve üç veya dört “kayıp” şahsın buraya gömülmüş olabileceği yönünde şahidimiz bize bilgi vermiş, biz de bunu Kayıplar Komitesi’nin Kıbrıslıtürk ve Kıbrıslırum yetkililerine bildirmiştik. Aynı hat üzerinde üçüncü bir olası gömü yerinin bulunup bulunmadığı, yürütülen kazılar ardından anlaşılacak… Şahidimiz geçmiş yıllarda, aynı bölgede bulunan küçük evin gancellisinin iç kısmında da bir veya iki kişinin gömülü olduğu bilgisini vermişti…

Kayıplar Komitesi’nin Akdeniz’de (Aya İrini) yürüttüğü kazılar da genişletilerek devam ederken, Aşşa’da (Paşaköy) efgalipto ağaçları altında yürütülen kazılar tamamlandı… Kayıplar Komitesi Voni’de (Gökhan) askeri bölge içerisinde yeni bir kazı başlatırken, Ayios Domedios (Kermiya-Metehan) askeri bölgesinde ve St. Hilarion askeri bölgesinde de kazılarını yürütüyor. Bu alanda bir okurumuzun göstermiş olduğu yerde iki “kayıp”tan geride kalanlara ulaşılmıştı. Okurumuz buradaki gaminiye gömülmüş olan bazı “kayıplar”dan geride kalanların boşaltıldıktan sonra gömülmüş olabileceği başka bazı olası gömü yerleri hakkında da bizi ve Kayıplar Komitesi’ni bilgilendirdi.

Kayıplar Komitesi’nin Athalassa askeri bölgesinde de bir diğer kazısı devam ederken, Vadili’deki kuyu kazısı tamamlanmış bulunuyor.

Kayıplar Komitesi’nin halen Lapta-Karava’da, Minareliköy’de, Mağusa’da Çifte Mazgallar’da da kazıları sürdürülüyor.

Kazı ekiplerinde görev yapmakta olan tüm arkeologlarımıza, şirocularımıza ve diğer çalışanlara “Çok kolay gelsin” diyoruz…

Kayıplar Komitesi’nden, Kıbrıslırum yönetimine bağış için teşekkür…

Lefkoşa, 20 Nisan 17 (T.A.K): Kayıp Şahıslar Komitesi (CMP), Kıbrıslırum Yönetimi’nin Komite’ye yaptığı 125 bin Euro’luk bağış için teşekkür etti.

Kayıp Şahıslar Komitesi’nden yapılan yazılı açıklamada, son yardımla birlikte Kıbrıslırum Yönetimi’nin 2005’ten bu yana Komiteye katkısının 2 milyon 535 bin 700 Euro’ya ulaştığı kaydedildi.

Açıklamada bugüne dek Kıbrıslıtürk ve Kıbrıslırumlardan toplam 750 kayıp şahsın kalıntılarının bulunarak, defin için ailelere teslim edildiği de ifade edildi.

(TAK Ajansı Haber Bülteni’nden – 20.4.2017)

Kayıplar Komitesi Kıbrıslıtürk Üye Ofisi’nden arkeologlara eğitim…

“Kazı çalışmalarında mağaracılık eğitimi” verildi…

Lefkoşa, 20 Nisan 2017 (T.A.K.): Kayıplar Komitesi Kıbrıslıtürk Üye Ofisi, Kıbrıslıtürk arkeologlara kazı çalışmalarında mağaracılık eğitimi verdi.

Kayıplar Komitesi Kıbrıslıtürk Üye Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre, eğitimi; “The Caves of Kyrenia Mountains Project: Research, Conservation and Education” Proje Koordinatörü Dr. Salih Gücel, Arkeolog Mustafa Emre ve Antropolog Elif Nazlı Tangül verdi.

Eğitim, mağaralara yapılacak kazılarda mağaraların doğal yapısına zarar vermeden daha bilinçli kazılar gerçekleştirme, mağaralara giriş ve çıkışta hangi güvenlik önlemler alınması, mağaralarda insan kalıntısı bulunduğu durumlarda mağarayı ölçekli bir şekilde haritalandırma (plan-profile drawing) ve buluntuların mağaradaki konumunu hatasız belgeleyebilmek için neler gerektiği konularını içeriyor.

(TAK Ajansı Haber Bülteni’nden – 20.4.2017)