Hüseyin ÖZBARIŞCI

İstanbul’da bulunduğumuz geçtiğimiz hafta sonunda Türkiye’nin köklü kulüplerinden biri olan Galatasaray’ın müzesini gezme fırsatı bulduk. 1905 yılından bu yana futbolun yanı sıra her branşta elde edilen tüm başarılar, kazanılan tüm kupalar ve sarı kırmızılı ekipte iz bırakanlar, Türk Telekom Stadyumu’nun altında bulunan müzede sergileniyor.

ALİ SAMİ YEN UNUTULMADI…

Galatasaray’ın kurucusu olan Ali Sami Yen, yeni yapılan bu müzede de unutulmadı. Sarı kırmızılı takımın kurucusu Ali Sami Yen’in maketi ve hatıraları müzenin hemen girişinde bulunuyor. Ali Sami Yen ismi aynı zamanda hem geçmişte, hem de şu anda stadın ismi olarak da kullanıyor.

UEFA KUPASI VE SÜPER KUPA ÖZEL MUHAFAZA EDİLİYOR…

Galatasaray, 1999-2000 yılında Arsenal’i penaltı atışları sonrasında mağlup ederek kazandığı UEFA Kupası’nı özel olarak muhafaza ediyor. UEFA Kupası’nın hemen yan tarafında ise yine aynı sezon UEFA Kupası Şampiyonu Galatasaray ile Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid’in oynadığı Süper Kupa maçı sonrasındaki aldığı Süper Kupa duruyor.

‘TAÇSIZ KRAL’A İLGİ BÜYÜK…

Galatasaray tarihinde önemli bir yeri olan, sarı kırmızılı ekipte kariyeri boyunca 324 maça çıkıp, 294 gol kaydeden ve elde ettiği gol krallıkları sonrasında ‘Taşsız Kral’ lakabı ile ünlenen Metin Oktay’a müzede ilgi çok büyük. Müzeyi gezmek için gelen konuklar, Metin Oktay’ın hatıralarının bulunduğu köşede bolca fotoğraf çektiriyor.

TÜRK TELEKOM STADYUMU…

Açılışı 2011 yılının Ocak ayında Hollanda ekiplerinden Ajax ile oynanan maçla birlikte yapılan Türk Telekom Stadyumu’nu da gezme fırsatı bulduk. 52 bin 652 kişilik kapasitesi olan Türk Telekom Stadyumu’nda sarı kırmızılı ekip kısa sürede önemli başarılara imza attı.