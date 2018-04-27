G.Saray'da bir Kıbrıslı Türk daha parlıyor

Kıbrıslı Türk Aysel Uçkan, Galatasaray A Takım Atletik Performans departmanında çalışmalara başladı. Ülkemiz teknik direktörlerinden ve spor yorumcularından Salahi Uçkan’ın kızı olan Aysel Uçkan, son yedi aydır Galatasaray Futbol Akademisi bünyesinde çalışıyordu. Uçkan sarı kırmızılıların bugün gerçekleştirdiği Beşiktaş maçı hazırlıklarında yer aldı. Teknik Direktör Fatih Terim’in isteği ile A takım antrenmanında yer alan Uçkan ile ilgili Galatasaray’ın resmi internet sitesinde de detaylı bilgi verildi. Yapılan açıklamada Aysel Uçkan ile ilgili şu bilgiler aktarıldı:

“Bugünkü antrenmanımızda teknik direktörümüz Fatih Terim’in isteği ile A Takım Atletik Performans departmanında çalışacak olan Aysel Uçkan da yer aldı. Kıbrıs doğumlu olan ve ilk öğrenimini burada tamamlayan Uçkan, lisans eğitimini Galler’deki Swansea Üniversitesi Spor ve Egzersiz Bilimleri bölümünü bitirdikten sonra İngiltere Premier League ekiplerinden Swansea City Futbol Kulübü kadın futbol takımında bir sezon maç ve performans analisti olarak görev yaptı. İskoçya’daki Glasgow Üniversitesi’nde Spor Bilimleri ve Sporcu Sağlığı üzerine yüksek lisansını gerçekleştiren Aysel Uçkan, son yedi ayda ise Galatasaray Futbol Akademisi bünyesinde bulunuyordu.”