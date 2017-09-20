G.Gücü’nün aklı galibiyette

Hüseyin KIRAL

Sezonun ilk maçında olan Lefkoşa derbisinde Küçük Kaymaklı ile karşı karşıya gelecek olan Gençlik Gücü’nde hazırlıklar sürüyor. Cumartesi günü oynanacak olan maç için Perşembe günü son antrenmanı yapıp maç saatini beklemeye başlayacak olan Gençlik Gücü’nde bir yandan yabancı oyuncuları Morris’in sakatlanması ile moraller bozulurken, Hascan’ın yönetim tarafından affedilmesi yüzlerin yeniden gülmesini sağladı. Geçtiğimiz sezon takımda forma giyen Addo’nun dün akşam adaya gelmesi ile yeniden moral bulan Gençlik Gücü’nde teknik direktör Niyazi Göksun, Küçük Kaymaklı takımının zor bir takım olduğunu, ancak lige iyi bir başlangıç yapmak içinde komşularını mağlup ederek üç puanı almak arzusunda olduklarını söyledi.

Göksun, “Çok iyi bir hazırlık geçirdik, oyuncularıma güveniyorum”

Yeni sezon hazırlıklarına yaklaşık üç ay önce başladıklarını, bununla birlikte geçtiğimiz son iki sezon kiralık olarak başka başka takımlarda forma giyen Ahmet Can Tokmak’ın takıma geri kazandırıldığının altını çizen Gençlik Gücü Teknik Direktörü Niyazi Göksun, “Üç ay boyunca çok iyi bir hazırlık geçirdiğimize inanıyorum” dedi. Göksun, “Bununla birlikte oynadığımız hazırlık maçlarında takımımın ortaya koyduğu performanstan dolayı, Küçük Kaymaklı maçını kazanıp lige galibiyetle başlayacağımızı söylüyorum” diyen Göksun, derbi maçlarının favorisinin olmadığını belirterek, “Küçük Kaymaklı takımı da bizim gibi kazanmak arzusunda sahaya çıkacak, bu nedenle güzel ve keyifli bir karşılaşma olacağından eminim” dedi.

Hascan tamam, Morris’de sıkıntı devam ediyor

Gençlik Gücü teknik direktörü Niyazi Göksun yaptığı açıklamada, bir süredir yönetim tarafından kadro dışı bırakılan Hascan Kırılmaz’ın affedildiğini ve takımla birlikte iki gündür idmanlara çıktığını, ancak yabancı oyuncu Morris’in durumu kendisinde sıkıntı yarattığını söyledi. Niyazi Göksun, “doktorlar tarafından yapılan ilk incelemede Moris’in dizde yırtık olduğunu ve risk edip oynadığı takdirde yırtığın daha da büyüyebileceğini söyledi. Bunun üzerine eski oyuncuları Addo’yu geri çağırdıklarını ancak Addo’nun son durumu ile ilgili fazla bilgisi olmadığının altını çizen Göksun, “Bugün ve yarın yapacağımız idmanlar sonunda kimin oynayacağına karar vereceğiz” dedi.