G.Gücü’nde moraller yerinde

Hüseyin KIRAL

Süper Lig’in ilk yarısının tamamlanması ile birlikte takımda forma giyen bazı oyunculardan dolayı sıkıntı yaşayan ve ikinci yarının başlamasına kısa süre kala kadrosunu oluşturmayı başaran Gençlik Gücü’nde, Küçük Kaymaklı karşısında alınan 2-1’lik galibiyet yüzleri güldürdü. Gençlik Gücü Teknik Direktörü Niyazi Göksun, yaklaşık bir aydır bazı oyunculardan kaynaklanan sorunlar nedeni ile sıkıntılı günler geçirdiklerini, bununla birlikte yabancı oyuncuların uzun süre netleşmemesi nedeni sorunlar yaşandığını, bu sorunların tam olarak ligin başlamasına üç gün kala ortadan kalkması ile birlikte ancak kendilerine geldiklerini, iki idmanla da Kaymaklı karşısına çıktıklarını söyledi. Göksun, Küçük Kaymaklı karşısında alınan galibiyetin, takım oyuncularının saha içerisinde gösterdikleri mücadele ve oyun anlayışı nedeni ile çok memnun olduğunun belirtti.

Göksun: “Böylesi önemli bir galibiyete çok ihtiyacımız vardı”

Gençlik Gücü teknik direktörü Niyazi Göksun, “Yaşadığımız sıkıntılar nedeni ile moral ve motivasyon kaybına uğrayan takımımın böylesi önemli bir maçta alınacak galibiyete çok ihtiyacı vardı. Onu başardığımız için hem ben, hem futbolcularım çok mutluyuz” dedi. Kaleci Ferhat Oğlak’ın çok iyi bir performans sergilediğinin altını çizen Göksun, takıma yeni katılan Ndue ve Maiaya’nın iyi oyuncular olduğunu, gol yollarında yaşadıkları sıkıntıyı bu oyuncular sayesinde aşacaklarına inandığını söyledi.

“Galibiyeti Ocak karşısında taçlandırmak istiyoruz”

K.Kaymaklı karşısında elde ettikleri galibiyetle moral ve motivasyonlarının yükseldiğini belirten Niyazi Göksun, “Kaymaklı karşısında elde ettiğimiz galibiyet moral ve motivasyonumuzu yükseltirken, Türk Ocağı maçında bu galibiyeti taçlandırıp, Doğan Türk Birliği maçına ayni şekilde moral ve motivasyonumuz çok iyi durumda çıkmak istiyoruz” dedi. Gökhan Özer’in ayak bileğinde bir sıkıntısı olduğunun belirten Göksun, “Bugün yapacağımız son idmanda ayağını deneme imkanı bulacağız, umarım sonuçlar olumlu olur ve Türk Ocağı karşılaşmasında da Gökhan’dan yararlanırız” dedi.