G.Gücü tek golle turladı: 0-1

STAT: Cumhuriyet Stadı

HAKEMLER: Hakan Muhtaroğlu, Cemal Sakallı, Kaan Koday

DUMLUPINAR: Yılmaz, Sherman, Mert, Celal (Dk.69 Ümit), Hikmet (Dk.65 H. Kayalılar), Erdoğ, Mahmut, Can (Dk.60 Rıdvan), Berke, Nazmi, Yannis

G.GÜCÜ: Çağatay, H. Altın (Dk.88 Emin), Addo, Uğur, Burak (Dk.70 H. Yıldırım), Hascan, Zeeb, Özcan, İsmail, H. Taşçı, Debola (Dk.37 Ceyhun)

GOL: Dk.14 Debola (G.Gücü)

Koopbank Kıbrıs Kupası 2. Tur mücadelesinde Dumlupınar ile Gençlik Gücü karşı karşıya geldi. Dumlupınar’ın saha kapama cezası nedeni ile İskele Cumhuriyet Stadı’da oynanan maçta gülen taraf 1-0’lık skorla G.Gücü oldu. Konuk ekibe turu getiren golü 14’üncü dakikada Debola kaydetti.