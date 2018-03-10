“G.Gücü maçını kazanmalıyız”

Halit Dağ

K-Pet Süper Lig ekiplerinden Yeni Boğaziçi forması giyen Haşim Girgin, öncelikli olarak küme düşme potasından çıkıp, daha sonra Play-out ile ligde kalma hedefinde olduklarını söyledi. Geçtiğimiz hafta Ozanköy karşısında aldıkları galibiyetin çok değerli olduğunu belirten Girgin, bu galibiyetin kendilerini lige döndürdüğünü söyledi.

Ligde 7 maç sonra kazandıklarını ifade eden Girgin, hedefimiz öncelikle direk düşme potasından çıkmak, sonra da Play-out’ta ligde kalmak olduğunu söyledi.

Tercübeli futbolcu bu hafta karşılaşacakları Gençlik Gücü maçının kritik bir maç olduğunu ifade ederek, “Ozanköy galibiyetinin anlam kazanması için Gençlik Gücü karşılaşmasını kazanmalıyız” dedi.