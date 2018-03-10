“G.Gücü maçını kazanmalıyız”
Girgin, öncelikli olarak küme düşme potasından çıkıp, daha sonra Play-out ile ligde kalma hedefinde olduklarını söyledi
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Halit Dağ
K-Pet Süper Lig ekiplerinden Yeni Boğaziçi forması giyen Haşim Girgin, öncelikli olarak küme düşme potasından çıkıp, daha sonra Play-out ile ligde kalma hedefinde olduklarını söyledi. Geçtiğimiz hafta Ozanköy karşısında aldıkları galibiyetin çok değerli olduğunu belirten Girgin, bu galibiyetin kendilerini lige döndürdüğünü söyledi.
Ligde 7 maç sonra kazandıklarını ifade eden Girgin, hedefimiz öncelikle direk düşme potasından çıkmak, sonra da Play-out’ta ligde kalmak olduğunu söyledi.
Tercübeli futbolcu bu hafta karşılaşacakları Gençlik Gücü maçının kritik bir maç olduğunu ifade ederek, “Ozanköy galibiyetinin anlam kazanması için Gençlik Gücü karşılaşmasını kazanmalıyız” dedi.
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Etiketler : Haşim Girgin, Yeni Boğaziçi
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