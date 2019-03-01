G.Gücü lider ile karşılaşıyor

Hüseyin Kıral

K-Pet Süper Lig ekiplerinden Gençlik Gücü, bugün 20’nci haftanın açılış maçında karşılaşacağı Yenicami mücadelesine bazı oyuncularından yoksun çıkacak. Gençlik Gücü’nde dört sarı kart cezalısı Gökhan Özer maçta forma giyemeyecek. Geçtiğimiz hafta Girne Halk Evi karşısında iğne ile oynayan Idan Ocran’ın durumu maç saatinde netlik kazanacak. Disiplin Kurulu tarafından ceza alan İltaç Keçeli de derbi mücadelesinde forma giyemeyecek isimlerden. Teknik direktör Niyazi Göksun, Yenicami karşısında ellerindeki mevcut kadro ile takımlarını en iyi şekilde temsil etmeye çalışacaklarını belirtti.

Göksun: “Halk Evi karşısında çok önemli bir 3 puan aldık”

Geçtiğimiz hafta oynadıkları Girne Halk Evi karşılaşmasını değerlendiren Niyazi Göksun, “Her iki takım açısından da çok önemli bir karşılaşmaydı. Çok stresli, gergin geçti. İlk yarıya çok iyi başladık. Birkaç pozisyonumuz var. İkinci yarıda skordan dolayı biraz geri çekildik. Girne Halk Evi’ne oynama şansı verdik. Golden sonra da özgüvenimiz biraz düştü. 10-15 dakika bocaladık. Maç gidebilirdi de. Ancak Boateng’in bireysel performansı 3 puanı bize getirdi. Çok önemli bir üç puan aldık” dedi.

“Yenicami karşısında G.Gücü’nü en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız”

Girne Halk Evi karşılaşmasının geride kaldığını belirten Niyazi Göksun, Yenicami ile oynayacakları derbi karşılaşmasına hazırlandıklarını belirtti. Eksik oyunculara rağmen ellerindeki mevcut kadroda bulunan oyuncularla bu maça çıkacaklarını aktaran Göksun, “Yenicami karşısında Gençlik Gücü’nü en iyi şekilde temsil edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Bulunduğumuz noktayı hak etmediğimizi düşünüyorum”

Ligde bulundukları noktayı hak etmediklerini düşündüğünü söyleyen Niyazi Göksun, “Örneğin çok iyi oynadığımız bir Gönyeli karşılaşması var. Farklı kazanabileceğimiz bir maçta 2-1 mağlup olduk. Esentepe karşılaşması var. Puansal olarak iyi puan toplayamadık. Yoksa kötü bir oyun oynadığımızı düşünmüyorum. Tabi ki sıkıntılarımız var. Özellikle savunmada. Bunları çözmek için uğraşıyoruz. Daha 11 maç var. Bulunduğumuz noktadan daha yukarı çıkmak için, özellikle Play-out dışında kalmak için oyuncularımızla yoğun çaba sarf ediyoruz. Günün sonunda bunu başarabilirsek bizim adımıza olumlu bir şekilde ligi bitirmiş oluruz” dedi.