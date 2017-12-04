G.Gücü, hata yapmadı: 1-3

U21 Süper Lig’in 11’inci haftasında Yalova’nın konuğu olan Gençlik Gücü, karşılaşmadan galibiyetle ayrılmayı başardı. Gençlik Gücü, deplasmanda aldığı bu galibiyetle 20 puana ulaşırken, zirvede rakiplerinin galibiyet aldığı haftada hata yapmadı. Yalova ise aldığı bu mağlubiyetle 13 puanda kaldı. Gençlik Gücü, ligin 12’nci haftasında GAÜ Çetinkaya’yı konuk edecek.

Fotoğraf: Hüseyin Özbarışcı