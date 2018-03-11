G.Gücü çok rahat: 4-0

K-Pet Süper Lig’in 22’nci haftasında Yeni Boğaziçi’ni konuk eden Gençlik Gücü, karşılaşmayı 4-0 kazanarak alt sıralardan kurtulmak için önemli bir galibiyete imza attı. Yeşil beyazlıların gollerini 33 ve 70’nci dakikada 66’ncı dakikada Mamadou ve 85’inci dakikada Akın Yıldırım kaydetti. Yeni Boğaziçi karşısında rahat bir galibiyet elde eden Gençlik Gücü puanını 26’ya yükseltirken, Yeni Boğaziçi ise 18 puanda kaldı

STAT: Atatürk Stadı

HAKEMLER: Mehmet Sezener**, Fatih Bardakçıoğlu**, Hüseyin Özaşık**

G.GÜCÜ

Ferhat Oğlak**

Hakan Karacaoğlu**

Ali Akbulut***

Ndue Mujeci***

(Dk.79 Orhan)

Uğur Sönmez***

Özcan Saygı**

(Dk.89 Derviş)

Hüseyin Taşçı**

Sezgin Dağ**

(Dk.82 Akın Yıldırım)***

Debola Ogunseye***

Maiaya Bara Mamadou***

Gökhan Özer**

TD: Niyazi Göksun

Y.BOĞAZİÇİ

Ersoy Saydağ*

İsmail Tırlık*

Haşim Girgin*

Gueye Ousmane*

(Dk.73 H. Genel)

Ramadan Ağdaç*

Armond Badji*

(Dk.37 Tugay)*

Mehmet Çağakan*

(Dk.60 Kemal)*

Talat Nurtunç*

Ahmet Yalçın*

Keita Ousmane*

Burçin Kerimoğulları*

TD: Mehmet Kemancı

GOLLER: Dk.33 ve 70 Ndue Mujeci, Dk.66 Maia Bara Mamadou, Dk.85 Akın Yıldırım (G.Gücü)