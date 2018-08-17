G.Birliği’nin dilekçesi reddedildi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu gerçekleştirdiği toplantıda aldığı kararları açıkladı. Toplantıda karara bağlanan konulardan bir tanesi de Gençler Birliği’nin Türk Ocağı’na transfer olan yabancı futbolcusu Tonbara Tiongoli ile ilgili oldu. Yönetim Kurulu İskele ekibinin söz konusu transfere itirazını reddetti.

Uyuşmazlık Çözüm Kurulu başkanı değişti

KTFF Yönetim Kurulu aldığı karar doğrultsunda KTFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Başkanı Av. Mehmet Portokalcı'nın yoğun işlerinden dolayı başkanlık görevinden alındığını ve yerine Av. Songül Tosunoğlu'nun getirilmesine karar verdi.

Dilekçe reddedildi

Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü'nün 15 Ağustos 2018 tarihli dilekçesini inceleyen KTFF Yönetim Kurulu, söz konusu dilekçeyi reddetti. Geçtiğimiz yıl Gençler Birliği forması giyen ve bu sezon başında Türk Ocağı’nın renklerine bağladığı Tonbara Tiongoli ile ilgili olan dilekçe, ile ilgili inceleme yapılırken yine, benzer konu ile ilgili olarak KTFF Tahkim Kurulu'nun (Sayı: TK - 17/2017-2018 sayılı ve 6 Haziran 2018 Tarihli) kararı da dikkate alınarak, konu futbolcu ile ilgili verilen bonservisin geçerli olduğu, bu nedenle Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü'nün bu konuda vermiş olduğu dilekçesinin reddedilmesine karar verdi.

Maça giriş ücreti aynı kaldı

2018-2019 Futbol Sezonu'nda yapılacak tüm karşılaşmalara (Kıbrıs Kupası, K-Pet 1. Lig, 2. Lig ve diğer kategorilerde yapılacak maçlar) giriş ücretinin geçen yılki gibi 20,00 TL (Yirmi Türk Lirası) olarak kalmasına ve yine futbol karşılaşmalarının izlenirliğini artırmak maksadı ile kadın ve 13 yaş altı çocuklardan ücret alınmamasına karar verildi.

Ödenecek ücretler değişmedi

KTFF Yönetim Kurulu gerek ülkemizin ekonomik durumu ve gerekse kulüplerimizin mali durumuna ek külfet getirmemek nedeniyle, KTFF nezdinde ödenecek ücretlerin (lisans, dilekçe vb.) tümünün, herhangi bir artış olmadan, aynı miktarlarda kalmasına karar verdi.