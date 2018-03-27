“G.Birliği’ni layık olduğu yerde tutacağız”

Hüseyin ÖZBARIŞCI

K-Pet Süper Lig ekiplerinden Gençler Birliği’nde Serhat Ertürk’ten boşana teknik direktörlük koltuğuna Bülent Aytaç’ın getirilmesinin ardından deneyimli teknik adam YENİDÜZEN’e açıklamalarda bulundu. Aytaç, zor bir görev devraldıklarını belirterek, Gençler Birliği’ni layık olduğu Süper Lig‘de bırakacaklarını ifade etti.

Dün resmiyet kazanacak

Geçtiğimiz gün GAÜ Çetinkaya maçının ardından Serhat Ertürk ile yolların ayrılmasıyla göreve başlayacağı kesinleşen Bülent Aytaç, resmi imzayı dün attı. Kırmızı siyahlı ekibin son oynadığı GAÜ Çetinkaya maçını izleyen Bülent Aytaç, bu görevin çok zor bir görev olduğunu ifade etti.

“İşimiz hiç kolay değil…”

Göreve gelmesinin kesinleşmesiyle birlikte düşüncelerini YENİDÜZEN’e aktaran Aytaç, zor bir görev aldıklarını dile getirdi. Gençler Birliği camiasının büyük bir kulüp olduğunun altını çizen yeni teknik direktör Bülent Aytaç, kalan bu kısa sürede işlerinin hiç kolay olmadığını söyledi. Bülent Aytaç; “Bu kulübe gönül veren, bu kulübü destekleyen herkesin bu süreçte elini taşın altına koyması ve kulübü bu zor süreçten çıkarması gerekiyor. Zor bir görev devraldığımı biliyorum. Özellikle teknik heyet ve futbolcuların işi çok zor. Mental olarak çökmüş bir takım var. İlk önce kafamızdaki sorunları çözmeye çalışacağız. Futbolcuların sorunları çözüldüğü an, sahada verilecek olan mücadelenin çok daha iyi düzeyde olacağına inanıyorum” dedi.

“Öncelikli hedefimiz ligde kalıcı olmak”

Gençler Birliği’nde teknik direktörlük görevine getirilen Bülent Aytaç, var olan komite üyeleriyle görüştüklerini ve temel hedeflerinin önlerinde bulunan 6 haftalık süreçte takımı ligde tutmak olduğunu söyledi. Bülent Aytaç; “Şu anda kulüpte bir Yönetim Kurulu yok. Geçici komite oluşturuldu. Bu yüzden, gelecek için net bir şey söyleyemeyiz. Temel hedefimiz bu 6 haftalık süreçte, takımını bu zor süreçten çıkarmaya çalışmak ve ligde kalıcı olmaktır. Yaz aylarında yeni oluşacak Yönetim Kurulu’nun alacağı karar önemli olacaktır” ifadelerini kullandı.