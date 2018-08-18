G.Birliği’nden iki takviye

K-Pet Süper Lig ekiplerinden Gençler Birliği kadrosunu iki takviye ile güçlendirdi. İskele ekibi Yenicami’den Cenker Yazar ve Ahmet Aygörmez’i transfer etti. Her iki oyuncu yeni sezonda kiralık olarak Gençler Birliği formasını giyecek. Oyuncular Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nda kendilerini G.Birliği oyuncusu yapan imzaları atarken kulüp başkanı İlker Züğürt de imza esnasında yer aldı.