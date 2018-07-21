G.Birliği’nde sorun çözüldü

Yeni sezon hazırlıklarına 16 Temmuz’da başlayacak olan ancak futbolculara geçmiş dönemden kalan borçlar yüzünden yeni sezonu açamayan Gençler Birliği’nde önceki akşam futbolculara yapılan ödemelerle sorun çözüldü. Gençler Birliği Başkanı İlker Züğürt ile yönetim kurulu önceki akşam teknik heyet gözetiminde futbolcularla yemekte bir araya gelerek gerekli ödemeleri yaptıktan sonra futbolculardan Pazartesi günü sahaya inmelerini istedi. Futbolcuların geceden mutlu ayrıldıkları ve Pazartesi günü de yeni sezon için çalışmalara başlayacakları belirtildi. Ancak, Gençler Birliği’nde tam anlamı ile sorunların çözülmediği, kulübe ciddi anlamda sponsorlarla birlikte, gelir getiren yatırımların yapılmadığı takdirde kulübü zor günlerin beklediği de altı çizildi.