G.Birliği’nde durum değerlendirmesi

K-Pet Süper Lig ekiplerinden Gençler Birliği’nde yönetim, son günlerde takım içerisinde yaşananları değerlendirdi. Çarşamba akşamı bir toplantı gerçekleştiren İskele ekibinin yönetim kurulu futbolcular Sinan Öğüt ve takım kaptanı Ali Aydemir’i süresiz kadro dışı bırakma kararı aldı.

G.Birliği yönetim kurulu adına açıklama yapan sporcu sorumlusu Rifat Berkel “Hiçbir futbolcu G.Birliği’nin üzerinde değildir” dedi. Berkel, herhangi bir futbolcunun maaşları dışında geçmişten kalan alacağının bulunmadığını belirtirken, yeni sezon için de geçtiğimiz haftadan itibaren peşinatlar ile ilgili ödemelerin yapılmaya başladığını kaydetti.

Rifat Berkel, takımın yeni sezon hazırlıklarına Pazar günü Acapulco Hotel’de devam edeceğini, bugün Yeni Boğaziçi’nden Ousmane ve Bamigbelu’nun imza atacaklarını ifade etti.

Türkiye’den Lüleburgaz takımındaki iki TC uyruklu oyuncuyu adaya getirmek için çalışmaların sürdüğünü belirten Berkel, kamp boyunca bu oyuncuların performansına göre son kararı teknik ekiple birlikte vereceklerini sözlerine ekledi.