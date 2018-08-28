G.Birliği yabancılarında karar kıldı

K-Pet Süper Lig ekiplerinden Gençler Birliği, kadrosuna katacağı iki yabancı oyuncuyu belirledi. İskele ekibi bir süredir çalışmalara ve hazırlık maçlarına dahil ettiği Bidemi Bamigbelu ve geçtiğimiz yıl Yeni Boğaziçi forması giyen Ousmane Keita’da karar kıldı. Her iki oyuncu ile anlaşma noktasına gelinirken, oyuncuların kısa süre içerisinde G.Birliği’ne imza atması bekleniyor.