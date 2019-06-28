G-20 zirvesi başladı

Dünyanın en büyük 20 ekonomisinin liderleri G-20 zirvesi için Japonya’nın Osaka kentinde buluştu.

Zirvenin düzenleneceği Intex Osaka Fuar merkezine gelen liderleri, Japonya Başbakanı Şizo Abe tek tek karşıladı.

Liderler iki gün sürecek zirve öncesi aile fotoğrafı için bir araya geldi. Fotoğraf çekiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la yan yana gelirken, Trump'ın diğer yanında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman yer aldı. (G-20 zirvelerindeki aile fotoğrafında liderler alfabetik sıraya göre sıralanıyor.)

Bu yıl 14. düzenlenen ve iki gün sürecek olan zirvede (28-29 Haziran), küresel ekonomi, ticaret ve yatırım, inovasyon, istihdam, kadınların güçlendirilmesi, çevre ve enerji konuları ele alınacak.

ERDOĞAN, PUTİN VE TRUMP'LA GÖRÜŞECEK



Liderlerin ilk toplantısı, bugün çalışma yemeği olarak yapılacak. Zirvede bugün iki ayrı başlıkta oturumlar olacak. İlki dijital ekonomi başlıklı oturum ve TC Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu oturumda yer alacak.

İkinci oturum ise küresel ekonomi başlığı altında yapılacak ve Erdoğan burada bir konuşma yapacak. KSİ 12.00 civarında liderlerin kültürel etkinlikte buluşması bekleniyor.

Bu çalışmaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ikili görüşmeler yapacak. Dünya Bankası Başkanı David Malpass ile İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'le görüşecek olan Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le de bir araya gelecek. Bu görüşmede Suriyeli mülteciler konusunun konuşulması bekleniyor.



TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, TSİ yarın (29 Haziran) sabah önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin daha sonra da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelecek

ABD Başkanı Trump ise, zirvenin ilk gününde önemli ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Japonya Başbakanı Şinzo Abe, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Almanya Başbakanı Angelea Merkel ile görüşen Trump'tan İran açıklaması geldi.

ÇEVRECİLER VE SAVAŞ KARŞITLARI DA ZİRVEDE



Zirveye dünya liderleriyle birlikte 30 binden fazla kişinin katılması bekleniyor. Zirvede, insan hakları savunucuları, çevreciler ve savaş karşıtı grupların protesto gösterileri de bekleniyor.



Zirvenin yapılacağı fuar merkezi çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. liderleri korumak için 32 binden fazla polis görev başında. Şehir merkezinde droneların uçuşu yasaklandı.

ERDOĞAN'IN LİDERLERLE FOTOĞRAFLARI

TC Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TC Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirveye katılan bazı liderlerle çekilmiş fotoğraflarını paylaştı. Bunlardan biri de, Trump ile olan samimi pozdu.