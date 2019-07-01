Kıbrıs'a düşen füzeye ait yeni parçalar ortaya çıktı. Kanal SİM'in haberine göre, Değirmenlik bölgesinde biri anaokul avlusu, diğeri ise bir evin damında tespit edilen ve elektronik devreye benzeyen küçük parçaların, köye giden askeri ekipler tarafından incelenmek üzere götürüldüğü öğrenildi. Taşkent, Dikmen ve Görneç'te bulunan parçalara Değirmenlik'te bulunan yenileri eklenirken, füzenin geçtiği güzergahta başka parçalar da olduğu tahmin ediliyor.