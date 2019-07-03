“Füze uçaklara çarpabilirdi”

Suriye’den İsrail savaş uçaklarına atılan ve Taşkent’e düşen füzenin Dikelya Üssü üzerinden geçtiği, düşüşe geçtiği sırada en az beş Türk yolcu uçağının uçtuğu ve en az ikisinin de Ercan’a alçalmakta olduğu iddia edildi.

Fileleftheros gazetesi: “Kıbrıs Dolaylı Yoldan Kurban – Kontrolsüz S-200 Hava Trafiğinin Yoğun Olduğu Bir Dönemde Lefkoşa FIR’ında Uçuyordu – S-200 Dikelya Üsleri Üzerinden Geçti – Füze Savunma Sistemi” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, KKTC’ye S-200 füzesi parçalarının düşmesi olayının münferit bir durum olmasına karşın büyük tehlike arz ettiğini, şans eseri trajedi yaşanmadan atlatıldığını yazdı.

Söz konusu füzenin Suriye’ye yönelik İsrail hava harekatı sebebiyle ateşlendiğini ve hedefini şaşırmış gibi görünen füzenin imha sistemi olmasına karşın, bilinmeyen bir nedenden ötürü imha edilmeyerek, menzilini tamamlaması sonrasında havada patladığını belirten gazete, Rum hükümetinin konuya ilişkin ilgili tüm ülkelerle temaslarını sürdürdüğünü ancak şu an için herhangi bir sonuç elde edilemediğini aktardı.

Füzenin düşüşü sırasında bölgede birçok ülkenin sivil uçaklarının olduğunu belirten gazete, söz konusu füzenin Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO), İngiliz Üsleri radarları ve Türk askeri tarafından da fark edilmemiş olmasının endişe yarattığını vurguladı.

Gazete, İngiliz Üslerinin, Trodos Dağı’ndaki radar sisteminin S-200 füzesini tespit edip etmediğini de bilinmediğini, Üslerden bu konuda henüz bir açıklama gelmediğini belirtirken füzenin fırlatıldığı merkez ve olası rotası göz önüne alındığında Dikelya Üssü üzerinden geçmiş olması gerektiğini savundu.

Füzenin sivil bir uçağa çarpmamasının da büyük bir şans olduğunu, menzilini tamamlayıp düşüşe geçtiği sırada en az beş Türk yolcu uçağının yüksek irtifada uçuşta ve en az ikisinin ise Ercan Havaalanına yönelik alçalma ve kalkış pozisyonlarında bulunduğunu öne süren gazete, Güney Kıbrıs’taki hava savunma sistemlerinin ise söz konusu füzeyi tespit edebilecek düzeyde olmalarına karşın, sadece savaş durumlarında hazır konuma getirildiklerini, bu sebeple de hazır konumda bulunmadıklarını belirtti.

Güney’de yayımlanan Alithia gazetesi de füzenin herhangi bir yerleşim yerine düşmemesinin ve sivil uçuşların yoğun olmadığı bir saatte olayın gerçekleşmesinin büyük şans olduğunu belirtirken, füzenin iki sivil uçağın yakınından geçtiği iddiasında da bulundu.