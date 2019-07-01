Füze mi? Neler oluyor?

YENİDÜZEN HABER MERKEZİ

Fehime ALASYA/ Ayşe GÜLER

Kıbrıs büyük bir ‘patlama’ ile uyandı, Taşkent köyü yakınlarına “füze” olduğu tahmin edilen bir cisim düştü. Patlamanın nedeni henüz belirlenemezken, olay yerine itfaiye ve güvenlik görevlileri sevk edildi. Alevlerin yükseldiği bölgede, söz konusu askeri mühimmatın üzerinde Rusça yazılar olduğu iddia edildi.

Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, olay yerindeki incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, "İlk bulgular patlamaya neden olan cismin niteliğinin ya patlayıcı taşıyan bir hava aracı ya da doğrudan doğruya bir patlayıcı (füze) olduğuna işaret etmektedir. Parçalar üzerindeki yazılar ve diğer emareler kısa süre sonra tam olarak ne olduğunu anlamamıza yardımcı olacak niteliktedir." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da “Bizim dışımızdan gelen askeri bir cisimle karşı karşıyayız. Bu bir füze midir, insansız hava aracı mıdır yoksa başka bir şey midir tam olarak kimse net bir şey söylemiyor” şeklinde konuştu.

Akıncı, “Bölgedeki savaşın bizim payımıza düşen kötü nimetlerinden biri. İlk tespit olarak bunu söyleyebiliriz.” dedi.

Patlamanın, Suriye devletinin kendini koruma maksatlı havada imha ettiği bir füze veya insansız hava aracından kaynaklandığı yönünde tahminler yapılıyor.

Uluslararası Haber kaynakları ise Şam’a yapılan füze saldırıların Suriye ordusu tarafından havada imha edildiğini duyuruyor. Bu iddia üzerinden havada imha edilen bir füze yanda İnsansız Hava Aracı'nın Taşkent'e düştüğü yönündeki senaryoları da gündeme getiriyor.

05.34: Sofi: Düşen cisim radarlara takılmadı, uçuşlarda sıkıntı yok

Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi, düşen cismin radarlara takılmadığını söyledi, uçuş trafiğinde hiçbir aksama yaşanmayacağına yönelik YENİDÜZEN'e bilgi verdi.

04.00: Akıncı: Bizim dışımızdan gelen askeri aletle karşı karşıyayız.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, olay yerinde yaptığı ilk inceleme sonrası basına açıklama yaptı, “Bizim dışımızdan gelen askeri bir aletle karşı karşıyayız” dedi, “Bu bir füze midir, insansız hava aracı mıdır yoksa başka bir şey midir tam olarak kimse net bir şey söylemiyor” şeklinde konuştu. Sabah saatlerinde daha ayrıntılı tespitlerin yapılabileceğine işaret eden Akıncı, “Bölgedeki savaşın bizim payımıza düşen kötü nimetlerinden biri. İlk tespit olarak bunu söyleyebiliriz. Biz adamızda, bölgemizde barış istiyoruz, huzur istiyoruz. Barışın ve huzurun ne kadar önemli olduğunu bu hadise de gösteriyor” şeklinde konuştu. Akıncı, bölgeye düşenin Rus yazılı bir füze olduğu iddiasını ise şu şekilde yanıtladı: Eğer bir füzeyse, Rus füzelerinden biri olabilir. Ama net olarak tespit yapılsın, yetkililerimiz bizi aydınlatsın ki biz de daha net bilgi verebilelim. Akıncı’nın açıklaması şöyle: Arkadaşlar biraz önce haber verdiler. Haber ulaşır ulaşmaz yerinde görmek istedim. Son derece önemli bir hadise...Ne olduğunu, sabah gün ışığında daha net anlayabileceğiz. Ama Bakan’ın da dediği gibi, yolda gelirken komutanla da konuştum, tam olarak ne olduğu belli olmasa da kendi topraklarımızdan kaynaklanmayan bir durum olduğu anlaşılıyor. Ne cephanelik patlaması ne de başka bir şey… Öyle anlaşılıyor ki, bizim dışımızdan gelen askeri bir aletle karşı karşıyayız. Bu bir füze midir, insansız hava aracı mıdır yoksa başka bir şey midir tam olarak kimse net bir şey söylemiyor. Bölgedeki savaşın bizim payımıza düşen kötü nimetlerinden biri. İlk tespit olarak bunu söyleyebiliriz. Biz adamızda, bölgemizde barış istiyoruz, huzur istiyoruz. Barışın ve huzurun ne kadar önemli olduğunu bu hadise de gösteriyor. Çok şükür ki meskun bir bölgeye düşmedi. Evlerin olduğu yerlere de , daha yoğun mahallere de düşebilirdi. En azından bir miktar yangınla bu belayı defetmiş oluyoruz. Yarın tam tespitler yapıldıktan sonra daha net bir şey söylemek mümkün olacak. Hepimize geçmiş olsun. (Rus yazılı uçak olduğu iddiası) Öyle ibareler olduğu söyleniyor. Bölgede her tür silahlı araç gereç mevcut, Rusya’nın da Amerika’nın da araç gereçleri var. Eğer bir füzeyse, Rus füzelerinden biri olabilir. Ama net olarak tespit yapılsın, yetkililerimiz bizi aydınlatsın ki biz de daha net bilgi verebilelim.”

Atakan: Dikmen’e de bir parçanın düştüğü söyleniyor, teyit etmedik

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan ise Dikmen’e de bir parçanın düştüğünün söylendiğini, ancak bu bilginin henüz teyit edilmediğini dile getirerek, “O parça ile buradaki parçalar eşleştirilecek. Çevreye saçılan parçalar tespit edilecek” dedi. Geniş bir alanda araştırmaların sürdüğünü ifade eden Atakan, gün aydınlandığında daha net bir açıklama yapabileceklerini söyledi. Atakan’ın açıklaması şöyle: Gün aydınlanınca daha net ortaya çıkacak. Geniş bir alan var. Araştırma yapılıyor. Sabah gün ışığında daha net bilgiler ortaya çıkacak. Uçak değil, insansız hava aracı değil gibi de görünüyor. Dikmen’e de bir parça düştüğü söyleniyor. Henüz teyit etmedik. O parça ile buradaki parçalar mutlaka eşleştirilecek. Çevreye saçılan parçalar tespit edilecek. Daha net açıklama yapılacak. Ufak tefek birkaç yerde de parça dağılmış durumda.

Erişken: 3 kez patlama oldu

Taşkent sakini Behçet Erişken, Kanal SİM özel yayınında yaşananları anlattı, “3 kez patlama oldu. Ateş topu gibi kıpkırmızı ışık vardı. Şapka şeklindeydi, döne döne geldi” dedi.

“Köyün içine düşse facia olacaktı” diyen Erişken, “Çocuklarımız çok korktu. Görüntünün şokundayız” şeklinde konuştu.

Erişken şunları anlattı: 3 kez patlama oldu. İlk düştüğünde yüksek bir patlama duyduk. Ama havadayken de bir gürültü duyduk. Bir yerlere çarparak geliyordu. Döne döne ilk etapta helikopter zannettim. İçeriye girdik. Ardından komşular yangın çıktığını söyledi. Ateş yükseldi, sonra yetkililer geldi. Küçük bir cisim olduğunu söylerler. Çok süratli geçti. 40 saniye gördük…Olay yerine gidemedik. Dışarıya çıktım. Şapka şeklinde ışık, döne döne geldi. Pervane sesini duyunca helikopter düştü zannettim. Bayağı aşağıdaydı. Çok büyük bir facia yaşanabilirdi. Köyün içine düşse facia yaşanacaktı. Dağın üstünden, kuzey batıdan geldi. Dikmen ile bizim aramızdan geldi. Çocuklarımız çok korktu. Çok büyük uğultu ile geldi. İlk etapta havanın gürlediğini zannettik. Görüntünün şokundayız.

Görgü tanıkları anlatıyor: Düştükten 2-3 dakika sonra patladı Olayın ardından görgü tanıkları yaşananları anlattı, “Bir gürültü duyduk. Başka da bir şey yok. Düştükten sonra 2-3 dakika sonra patladı” dedi.

03.50: Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan ve Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi olay yerinde.

Olay yeri, geniş güvenlik şeridi ile donatıldı. Taşkent köyüne girişte bekleyen polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı.

03.40 : Dışişleri Bakanı Kudret Özersay sosyal medya üzerinden açıklama yaptı:

Az önce Taşkent köyü yakınındaki olay yerine giderek patlama ertesinde bölgede bulunan parçaları yetkililerimizle birlikte inceledik. İlk bulgular patlamaya neden olan cismin niteliğinin ya patlayıcı taşıyan bir hava aracı ya da doğrudan doğruya bir patlayıcı (füze) olduğunu işaret etmektedir. Parçalar üzerindeki yazılar ve diğer emareler kısa süre sonra tam olarak ne olduğunu anlamamıza yardımcı olacak niteliktedir. Herhangi bir can kaybı veya yaralı yoktur. İtfaiyemizin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınmıştır.

03.40: Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı bölgede.

İnsansız hava aracı olduğu düşünülen cisimin üzerinde Rusça yazılar olduğu iddia ediliyor.

Taşkent yakınlarında çıkan patlama, yurdun çeşitli yerlerinden hissedildi. Henüz resmi bir açıklama yok, ​​​​bölgede bazı metal kalıntılara ulaşıldı.

Bölgeye çok sayıda polis, asker ve itfaiye ekibi sevk edildi, sivil vatandaşlar ise ne olduğunu anlamak için bölgeye akin etti.

Tedirgin olan halk özellikle sosyal medya üzerinden doğru bilgiye ulaşmaya çalışıyor.



Yangının ardından bölgede bazı metal kalıntılara ulaşıldı.

İddialar helikopter veya füze düştüğüne dair…

Patlama ve beraberinde gelen yangınla ilgili henüz resmi bir açıklama yokken, uçak, helikopter veya füze düştüğüne dair çeşitli iddialar var.

İsrail’in Suriye’ye jetlerle ve füzelerle hava saldırısı yapmasıyla eş zamanlı olarak Kıbrıs’ın kuzeyinin tamamından patlama sesleri duyulduğu belirtiliyor.

Bazı görgü tanıkları, havada kırmızı renk yanan bir cisim görüldüğünü ve bu cismin bölgeye düştüğünü belirtiyor. Düşen cismin ardından ise bölgede çeşitli noktalarda yangın çıktı.

Bölgeden sosyal medya üzerinden gelen bilgiler patlamanın yerleşim bölgesi olmayan bir yerde gerçekleştiği yönünde.

FOTOĞRAFLAR: SOSYAL MEDYA/ YD FEHİME ALASYA