Füze enkazı kaldırıldı
Taşkent bölgesine 1 Temmuz’da düşen füzenin enkazı, bugün sabah saatlerinde kaldırıldı.
A+A-
Taşkent bölgesine 1 Temmuz’da düşen füzenin enkazı, bugün sabah saatlerinde kaldırıldı. Füze parçalarının askeri yetkililere teslim edildiği öğrenildi. Parçaların kaldırılmasıyla bölgede 24 saat nöbet tutan polis ekipleri de alandan ayrıldı.
Bu haber toplam 187 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler
İlgili Haberler
Füze enkazı bölgede, polis nöbette…Taşkentliler tedirginFüzenin düştüğü Taşkent’te içler rahat değil… Bölgeliler hala polis kontrolünde tutulan füzenin kimyasal yayıp yaymadığı konusunda yetkililerin sağlıklı bir açıklama yapmadığından yakınıyor…