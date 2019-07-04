Füze enkazı bölgede, polis nöbette…Taşkentliler tedirgin

AŞANDIR: “POLİSİN NEDEN BEKLEDİĞİNİ AÇIKLASINLAR”… YENİDÜZEN’e konuşan Taşkent köyü muhtarı Durmuş Aşandır, “Bölgede nöbet bekleyen polisler var, bu durum bizi tedirgin ediyor. Eğer zararlı bir şey değilse, yanmış parçalar neden polis tarafından bekleniyor. Taşkentliler paniği atlattı, ancak sağlık açısından tedirginlik başladı”

Devrim DEMİR

Taşkent sırtlarına düşen füzeyle ilgili bölgedeki tedirginlik sürüyor…

Değirmenlik, Görneç, Serdarlı, Dikmen’den getirilen parçaların da taşındığı Taşkent’te füze enkazı halen bekletiliyor.

Olayın yaşandığı bölgede 24 saat polis nöbeti sürerken, füzenin düştüğü yerde geniş güvenlik önlemi alan polis, kimseyi yaklaştırmıyor.

Taşkentliler durumdan son derece rahatsız.

YENİDÜZEN’e konuşan Taşkent Muhtarı Durmuş Aşandır, bölgede alınan tedbirlerin son derece güven verici olduğunu ancak, parçaların polis tarafından halen kontrol altında tutulmasının akıllarda soru işareti oluşturduğunu kaydetti.

Polis köyde nöbet tutuyor

Pazar gece yarısı Taşkent köyüne düşen ve ülke genelinde büyük infiale neden olan füzenin enkazı halen Taşkent köyünden kaldırılmadı.

Polis, bölgede 24 saat nöbet tutmaya devam ederken füzenin bulunduğu noktaya kimse yaklaştırılmıyor.

Taşkentliler tedirgin

Füzenin enkazının kaldırılmaması ve polisin halen bölgede nöbet tutması Taşkentlileri huzursuz etti. Yetkililerin sağlıklı bir açıklama yapmadığını dile getiren Taşkentliler, özellikle bölgede hala polis kontrolünde tutulan füzenin kimyasal yayıp yaymadığı konusunda yetkililerin sağlıklı bir açıklama yapmadığından yakındı.

Taşkent köy muhtarı Durmuş Aşandır, olayın üzerinden 3 gün geçmesine rağmen enkazın bölgeden kaldırılmadığına işaret etti.

Aşandır: “Tek beklentimiz sağlıklı bir açıklama”

YENİDÜZEN’e konuşan Taşkent köy muhtarı Durmuş Aşandır, olayın üzerinden 3 gün geçmesine rağmen hiç bir şeyin kaldırılmadığını kaydetti.

Aşandır, polisin köyden hiç ayrılmadığını, iki gündür 24 saat süreyle polislerin bölgede nöbet tutmaya devam ettiğini ifade etti.

Aşandır, “Bölgede alınan tedbirler çok güzel. Ancak benim ve köylümün yetkililerden beklentisi Güvenlik Kuvvetleri, Cumhurbaşkanı, Başbakan, Kolordu Komutanı biri çıkıp bize resmi bir açıklama yapmalı. Tek beklentimiz sağlıklı bir açıklama” dedi.

Korku bitti, hastalık tedirginliği başladı

Muhtar Aşandır, yetkililerin sağlıklı bir açıklama yapmadığı için Taşkentlilerin ciddi sağlık endişesi duyduğunu ifade etti.

“Köyümüze bir parça düştü, yangın çıktı külleri savruldu. Füzenin düştüğü bölgenin 200 metre yakınlarında sebzelerin bulunduğu bir bahçe var. Bu bahçede yetişen ürünleri, satın alıyoruz. Bu olayın ardından hepimiz tedirgin olduk, savrulan küller bir zarar verdi mi? Bu sebzeleri tüketirsek, bir hastalık oluşur mu? Şimdi köyde hastalık tedirginliği başladı.

Bölgede geniş çaplı incelemeler yapıldı, resmi ağızdan kimse bize bir şey söylemedi sadece basından zarar verecek bir şey olmadığı yazıldı. Biz bunu yetkili ağızlardan duymak istiyoruz. Yağmur yağacak, bölgede bitki örtüsü olacak doğada yetişen birçok şeyi toplayıp yiyoruz bundan sonraki süreçte ne yapmak lazım bunları bize birilerinin anlatması gerekmektedir. Hayvanlar var, bölgede otlayan detaylı bir açıklama istiyoruz her şeyi basından duyuyoruz. Burada alınmayan ve bekletilen bu cisim ileride bize zarar verecek mi?

Aşandır: “Polisin neden beklediğini açıklasınlar”

YENİDÜZEN’e konuşan Aşandır, şuan bölgede güvenlik önlemlerinin devam ettiğini ifade ederek, konu ile ilgili bir açıklama beklediklerini kaydetti.

“Bölgede nöbet bekleyen polisler var bu durum bizi tedirgin ediyor. Eğer zararlı bir şey değilse, yanmış parçalar neden polis tarafından bekleniyor. Taşkentliler paniği atlattı, ancak sağlık açısından tedirginlik başladı. Havaya yayılan bir şey yok dendi ama yerden bir şey bitecek mi? Bize açıklasınlar” dedi.