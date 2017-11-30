Futsalda mücadele devam ediyor

Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Günler, Okul Sporları ve Kol Etkinlikleri Koordinasyon Şubesi tarafından düzenlenen Liseli Gençler Salon Futbolu’nda (Futsal) grup maçlarına dün devam edildi. Genç erkeklerde 6, genç kızlarda ise 2 maç oynandı. Genç erkeklerde Girne Amerikan Koleji, 20 Temmuz Fen Lisesi, Lefke Gazi Lisesi, Yakın Doğu Koleji, 19 Mayıs Türk Maarif Koleji ve Bekirpaşa Lisesi kazanan ekipler oldu. Genç kızlarda ise Gazimağusa Meslek Lisesi ile Cumhuriyet Lisesi galibiyetle ayrılan taraf oldu.

Alınan sonuçlar şu şekilde;

Genç kızlar

Değirmenlik Lisesi – Gamimağusa Meslek Lisesi: 0-1

Cumhuriyet Lisesi – Polatpaşa Lisesi: 6-1

Genç erkekler

Yakın Doğu Koleji – Namık Kemal Lisesi: 1-1 (pen.3-2)

Lefke Gazi Lisesi – Güzelyurt Meslek Lisesi: 2-1

Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi – 20Temmuz Fen Lisesi: 0-6

Girne Amerikan Koleji – Türk Maarif Koleji: 3-1

Anafartalar Lisesi – Bekirpaşa Lisesi: 3-6

19 Mayıs Türk Maarif Koleji – Atatürk Meslek Lisesi: 4-3

Fotoğraf: Hüseyin Özbarışcı