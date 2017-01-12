Futsalda final zamanı
Ortaokullu Yıldızlar Salon Futbolu (Futsal) Şampiyonası’nda yarı final maçları oynandı
Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Günler, Okul Sporları ve Kol Etkinlikleri Koordinasyon Şubesi tarafından düzenlenen Ortaokullu Yıldızlar Salon Futbolu (Futsal) Şampiyonası’nda yarı final maçları dün Atatürk Spor Salonu’nda oynandı. Kızlarda Girne Amerikan Koleji ile Değirmenlik Lisesi, erkeklerde Türk Maarif Koleji ile Güzelyurt Türk Maarif Koleji finale yükselen ekipler oldular. Şampiyonada alınan sonuçlar ve günün programı şu şekilde:
SONUÇLAR
Yıldız Kız Yarı Final
Değirmenlik Lisesi – Polatpaşa Lisesi: 2-0
Girne Amerikan Koleji – Atleks Sanverler Ortaokulu: 2-0
Yıldız Erkek Yarı Final
Türk Maarif Koleji – Doğu Akdeniz Doğa Koleji: 6-3
Bayraktar Ortaokulu – Güzelyurt TMK: 2-3
PROGRAM
Kızlar Üçüncülük: Polatpaşa Lisesi – Atleks Sanverler Ortaokulu (09.30)
Erkekler Üçüncülük: Doğu A. Doğa Koleji – Bayraktar Ortaokulu (10.30)
Kızlar Final: Değirmenlik Lisesi – Girne Amerikan Koleji (11.30)
Erkekler Final: Türk Maarif Koleji – Güzelyurt TMK (12.30)
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