Futbolumuza renk kattılar

Hüseyin ÖZBARIŞCI

K-Pet Süper Lig’de bu sezon dünyaca ünlü oyuncular, Kıbrıs’ın kuzeyindeki takımlara transfer oldu. Gerek sezon başında, gerekse devre arasında ülkemize gelen ünlü oyuncular, ülke futbolumuzdan oldukça memnun…

YEŞİLOVA SEZON BAŞINDA SES GETİRDİ

Sezon başında önemli transferler yaparak adından sıkça söz ettiren Merit Alsancak Yeşilova, Billy Mehmet, Lomana LuaLua, Gilles Binya gibi ünlü oyuncuları kadrosuna kattı. Oyuncuları adaya getirip, imza attıran yeşil beyazlı ekip, güçlü bir kadro kurdu. Kısa sürede Kıbrıs’ın kuzeyine ve ülkemiz futboluna alışan oyuncular sezon içerisinde takımlarına faydalı olmaya çalıştı.

ESKİ BEŞİKTAŞLI ENERAMO TÜRK OCAĞI’NA GELDİ

Ligin bir diğer Girne ekiplerinden Türk Ocağı, devre arasında mevcut yabancılarıyla yollarını ayırmak durumunda kalınca rotayı yeni yabancı oyunculara çevirdi. Ülkemiz menajerlerinden Tekin Birinci’nin girişimleriyle eski Beşiktaşlı oyuncu Michael Eneramo ile irtibata geçen sarı siyahlılar, oyuncuyu Kıbrıs’ın kuzeyine getirmeyi başardı. Oyuncu, ligin sonuna kadar sarı siyahlı formayı terletecek.

İSKELE, ESKİ OYUNCUSUNU GETİRDİ

Devre arasında maddi sıkıntılardan dolayı kadrosunda revizyona giden Gençler Birliği, birçok yerli oyuncusunu gerek kiralık olarak, gerekse bonservisli olarak elinden çıkarmıştı. Kırmızı siyahlı ekip, geçtiğimiz sezonda da formasını giydiği Pakistanlı oyuncusu Saddam Hussain’i yeniden ülkemize getirdi.

MİLLİ TAKIMDA DA OYNADILAR

Ülkemize futbol oynamak için gelen söz konusu ünlü oyuncular, kariyerlerinde ülkelerinin milli takımlarında da forma giydi. Gençler Birliği oyuncusu Saddam Hussain Pakistan, Türk Ocağı oyuncusu Michael Eneramo Nijerya, Yeşilova oyuncularından Lomana LuaLua Kongo Cumhuriyeti, yine Yeşilova oyuncularından Gilles Binya ise Kamerun milli takımlarının formasını terletti.