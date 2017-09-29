“Futbolu seven bu maçı izlesin”

Hüseyin ÖZBARIŞCI

K-Pet Süper Lig ekiplerinden Gençler Birliği’nde, ligin 2’nci haftasında yarın oynanacak olan Yenicami maçı mesaisi sürüyor. Teknik direktör Hasan Topaloğlu, maçın önemine dikkat çekerek, zor bir maçın kendilerini beklediğini söyledi. Topaloğlu, futboldan zevk alan insanların bu maçı izlemeleri gerektiğini ifade etti.

Topaloğlu: “Güzel bir galibiyetle lige iyi bir başlangıç yaptık”

Gençler Birliği teknik direktörü Hasan Topaloğlu, geçtiğimiz hafta oynadıkları Yalova maçını kazandıkları için mutlu olduklarını söyleyerek, lige moralli ve iyi bir başlangıç yaptıklarını belirtti. Oyununun büyük bir bölümünde üstün olduklarına rağmen son anların sıkıntılı geçtiğini aktaran deneyimli teknik adam, bundan ders çıkardıklarını, bundan sonraki maçlarda bu sıkıntıları yaşamamak için daha dikkatli olacaklarını dile getirdi.

“Yenicami bana göre iyi bir başlangıç yaptı”

Topaloğlu, ligin ikinci haftasında yarın oynayacakları Yenicami maçı hakkında konuştu. Hasan Topaloğlu; “Yenicami bu ligin güçlü ekiplerinden biri. Bana göre geçtiğimiz hafta Mağusa Türk Gücü karşısında geriye düşmelerine rağmen, iyi bir sonuç aldılar. Ligin ilk haftasında Mağusa Türk Gücü gibi zorlu bir deplasmandan puan almak bence iyi bir başlangıçtır. Onların da kazanmaya ihtiyacı var bu bakımdan, yarın Atatürk Stadı’nda çok zor bir maç olacak. Futbolu seven insanlar bence bu maçı gelip izlemelidir. Güzel ve seyir zevki yüksek bir maç olacak” dedi.

“Puan veya puanlar kazanamaya gideceğiz”

Hasan Topaloğlu, hazırlıkların tamamlandığını aktararak, artık maçı beklediklerini söyledi. Topaloğlu; “Önümüzde ciddi bir Yenicami maçı var. Hazırlıklarımızı tamamladık. Eksik oyuncumuz yok. Geçtiğimiz hafta olmayan Emir e Ertan da bu hafta olacak. Lefkoşa’da çıkacağımız bu zorlu maçtan puan veya puanlar kazanmak istiyoruz. Bunu başarabilecek kalitedeyiz” şeklinde konuştu.