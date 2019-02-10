Futbolda toplu sonuçlar



SONUÇLAR

K-Pet Süper Lig Sonuç

G. Birliği - Girne HE 1-0

Gönyeli – Yenicami 1-2

Merit A. Yeşilova – Cihangir 4-2

Esentepe – G. Gücü 4-1

K. Kaymaklı – Lefke 1-2

K-Pet 1.Lig

Düzkaya - Akova Vuda 1-1

Maraş – Karşıyaka 3-1

Çanakkale – Doğancı 2-1

B. Bağcıl – Mesarya 1-1

BTM 1. Lig Kırmızı Grup

Gaziköy – Dipkarpaz 2-5

Dörtyol – Görneç 5-1

U21 Süper Lig

G. Birliği - Girne HE 2-0

Gönyeli – Yenicami Ert.

Merit A. Yeşilova – Cihangir 1-3

Esentepe – G. Gücü 3-1

K. Kaymaklı – Lefke 5-1

U21 1.Lig

Düzkaya - Akova Vuda 5-1

Maraş – Karşıyaka 3-0

B. Bağcıl – Mesarya 3-2

BUGÜN

K-Pet Süper Lig

Atatürk Stadı

Çetinkaya - Mağusa Türk Gücü

Utku Hamamcıoğlu

Üner Berkalp Stadyumu

Binatlı - Doğan Türk Birliği

Ali Özer

Mete Adanır Stadı

Türk Ocağı - Baf Ülkü Yurdu

Mustafa Öztugay

K-Pet 1.Lig

Cemal Balses Stadı

Mormenekşe – Ozanköy

Hüseyin Özkan

Esat Erdoğmuş Stadı

Hamitköy – Yalova

Turgay Misk

Osman E. Mehmet Stadı

Yeniboğaziçi – Göçmenköy

Evren Karademir

Sadık Cemil Stadı

Değirmenlik - Yonpaş Dumlupınar

Serkan Durmaz

BTM 1. Lig Kırmızı Grup

14 Ağustos Stadı

Vadili – Mehmetçik

İsmail Ercan

14 Ağustos Sahası

Serdarlı – Geçitkale

İsmail Egeli

Not: Süper Lig ve Birinci Lig maçlarının başlama saati 14.00. BTM 1. Lig Kırmızı Grup’ta Gaziköy – Dipkarpaz ve Vadili – Mehmetçik maçları 14.00’te, diğer BTM maçları 11.00’de başlayacak

