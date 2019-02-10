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Futbolda toplu sonuçlar

Futbolda toplu sonuçlar

Süper Lig ve Birinci Lig maçlarının başlama saati 14.00. BTM 1. Lig Kırmızı Grup’ta Gaziköy – Dipkarpaz ve Vadili – Mehmetçik maçları 14.00’te, diğer BTM maçları 11.00’de başlayacak

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SONUÇLAR
K-Pet Süper Lig            Sonuç
G. Birliği - Girne HE             1-0
Gönyeli – Yenicami              1-2        
Merit A. Yeşilova – Cihangir 4-2
Esentepe – G. Gücü             4-1
K. Kaymaklı – Lefke             1-2

K-Pet 1.Lig
Düzkaya - Akova Vuda        1-1
Maraş – Karşıyaka               3-1
Çanakkale – Doğancı           2-1
B. Bağcıl – Mesarya             1-1

BTM 1. Lig Kırmızı Grup
Gaziköy – Dipkarpaz            2-5
Dörtyol – Görneç                  5-1

U21 Süper Lig
G. Birliği - Girne HE               2-0
Gönyeli – Yenicami                Ert.
Merit A. Yeşilova – Cihangir   1-3
Esentepe – G. Gücü               3-1
K. Kaymaklı – Lefke                5-1

U21 1.Lig
Düzkaya - Akova Vuda        5-1
Maraş – Karşıyaka              3-0
B. Bağcıl – Mesarya            3-2

BUGÜN
K-Pet Süper Lig
Atatürk Stadı
Çetinkaya - Mağusa Türk Gücü
Utku Hamamcıoğlu

Üner Berkalp Stadyumu
Binatlı - Doğan Türk Birliği
Ali Özer

Mete Adanır Stadı
Türk Ocağı - Baf Ülkü Yurdu
Mustafa Öztugay

K-Pet 1.Lig
Cemal Balses Stadı
Mormenekşe – Ozanköy
Hüseyin Özkan

Esat Erdoğmuş Stadı
Hamitköy – Yalova
Turgay Misk

Osman E. Mehmet Stadı
Yeniboğaziçi – Göçmenköy
Evren Karademir

Sadık Cemil Stadı
Değirmenlik - Yonpaş Dumlupınar
Serkan Durmaz

BTM 1. Lig Kırmızı Grup
14 Ağustos Stadı
Vadili – Mehmetçik
İsmail Ercan

14 Ağustos Sahası
Serdarlı – Geçitkale
İsmail Egeli

Not: Süper Lig ve Birinci Lig maçlarının başlama saati 14.00. BTM 1. Lig Kırmızı Grup’ta Gaziköy – Dipkarpaz ve Vadili – Mehmetçik maçları 14.00’te, diğer BTM maçları 11.00’de başlayacak
 

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