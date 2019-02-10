Futbolda toplu sonuçlar
Süper Lig ve Birinci Lig maçlarının başlama saati 14.00. BTM 1. Lig Kırmızı Grup’ta Gaziköy – Dipkarpaz ve Vadili – Mehmetçik maçları 14.00’te, diğer BTM maçları 11.00’de başlayacak
SONUÇLAR
K-Pet Süper Lig Sonuç
G. Birliği - Girne HE 1-0
Gönyeli – Yenicami 1-2
Merit A. Yeşilova – Cihangir 4-2
Esentepe – G. Gücü 4-1
K. Kaymaklı – Lefke 1-2
K-Pet 1.Lig
Düzkaya - Akova Vuda 1-1
Maraş – Karşıyaka 3-1
Çanakkale – Doğancı 2-1
B. Bağcıl – Mesarya 1-1
BTM 1. Lig Kırmızı Grup
Gaziköy – Dipkarpaz 2-5
Dörtyol – Görneç 5-1
U21 Süper Lig
G. Birliği - Girne HE 2-0
Gönyeli – Yenicami Ert.
Merit A. Yeşilova – Cihangir 1-3
Esentepe – G. Gücü 3-1
K. Kaymaklı – Lefke 5-1
U21 1.Lig
Düzkaya - Akova Vuda 5-1
Maraş – Karşıyaka 3-0
B. Bağcıl – Mesarya 3-2
BUGÜN
K-Pet Süper Lig
Atatürk Stadı
Çetinkaya - Mağusa Türk Gücü
Utku Hamamcıoğlu
Üner Berkalp Stadyumu
Binatlı - Doğan Türk Birliği
Ali Özer
Mete Adanır Stadı
Türk Ocağı - Baf Ülkü Yurdu
Mustafa Öztugay
K-Pet 1.Lig
Cemal Balses Stadı
Mormenekşe – Ozanköy
Hüseyin Özkan
Esat Erdoğmuş Stadı
Hamitköy – Yalova
Turgay Misk
Osman E. Mehmet Stadı
Yeniboğaziçi – Göçmenköy
Evren Karademir
Sadık Cemil Stadı
Değirmenlik - Yonpaş Dumlupınar
Serkan Durmaz
BTM 1. Lig Kırmızı Grup
14 Ağustos Stadı
Vadili – Mehmetçik
İsmail Ercan
14 Ağustos Sahası
Serdarlı – Geçitkale
İsmail Egeli
Not: Süper Lig ve Birinci Lig maçlarının başlama saati 14.00. BTM 1. Lig Kırmızı Grup’ta Gaziköy – Dipkarpaz ve Vadili – Mehmetçik maçları 14.00’te, diğer BTM maçları 11.00’de başlayacak