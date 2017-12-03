Futbolda son durum
Futbolda alınan sonuçlar ve program
K-Pet Süper Lig
GAÜ Çetinkaya – Lefke: 2-1
Merit A. Yeşilova – Baf ÜY: 1-1
Ozanköy – Türk Ocağı: 0-5
Y. Boğaziçi – Cihangir: 0-0
K-Pet 1. Lig
Doğancı – Değirmenlik: 2-3
Kaya Mehmetçik – B.Bağcıl: 0-2
Mormenekşe – Hamitköy: 3-1
Gönyeli – Görneç: 1-1
Göçmenköy – Akova Vuda: 3-0
U21 Süper Lig
Y.Boğaziçi – Cihangir: 1-3
Ozanköy – Türk Ocağı: 0-1
Merit A. Yeşilova – Baf ÜY: 2-6
GAÜ Çetinkaya – Lefke: 9-0
U21 Doğu Grubu
Dumlupınar – Mesarya: 5-0
Kaya Mehmetçik – Maraş: 1-2
U21 Batı Grubu
Gönyeli – Göçmenköy: 2-0
Girne HE – Denizli: 2-1
BUGÜN
K-Pet Süper Lig
Şht. Hüseyin Ruso Stadı
K.Kaymaklı – Gençler Birliği
Ali Özer
Mete Adanır Stadı
Doğan TB – Mağusa TG
Serhan Şimşek
M. Hidayet Çağlar Stadı
Yalova – G. Gücü
Mehmet Sezener
K-Pet 1. Lig
Erdal Barut Stadı
Esentepe – Girne HE
Timur E. Bodi
Şht. Şevket Kadir Stadı
Lapta – Maraş
Serkan Durmaz
Muharrem Döveç Stadı
Çanakkale – Dumlupınar
Serdar Bilgimer
PAZARTESİ
K-Pet Süper Lig
Üner Berkalp Stadı
Binatlı – Yenicami
Fehim Dayı
Not: A takım karşılaşmaları 14.00’de, Binatlı - Yenicami maçı 18.00’de başlayacak. U21 maçlarının başlama saati 11.30.