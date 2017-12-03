Lefkoşa18 °C

  1. HABERLER

  2. SPOR

  3. Futbolda son durum
Futbolda son durum

Futbolda son durum

Futbolda alınan sonuçlar ve program

A+A-

 

 

K-Pet Süper Lig

GAÜ Çetinkaya – Lefke: 2-1

Merit A. Yeşilova – Baf ÜY: 1-1

Ozanköy – Türk Ocağı: 0-5

Y. Boğaziçi – Cihangir: 0-0

 

 

K-Pet 1. Lig

Doğancı – Değirmenlik: 2-3

Kaya Mehmetçik – B.Bağcıl: 0-2

Mormenekşe – Hamitköy: 3-1

Gönyeli – Görneç: 1-1

Göçmenköy – Akova Vuda: 3-0

 

U21 Süper Lig

Y.Boğaziçi – Cihangir: 1-3

Ozanköy – Türk Ocağı: 0-1

Merit A. Yeşilova – Baf ÜY: 2-6

GAÜ Çetinkaya – Lefke: 9-0

 

U21 Doğu Grubu

Dumlupınar – Mesarya: 5-0

Kaya Mehmetçik – Maraş: 1-2

 

U21 Batı Grubu

Gönyeli – Göçmenköy: 2-0

Girne HE – Denizli: 2-1

 

BUGÜN

K-Pet Süper Lig

Şht. Hüseyin Ruso Stadı

K.Kaymaklı – Gençler Birliği

Ali Özer

 

Mete Adanır Stadı

Doğan TB – Mağusa TG

Serhan Şimşek

 

M. Hidayet Çağlar Stadı

Yalova – G. Gücü

Mehmet Sezener

 

K-Pet 1. Lig

Erdal Barut Stadı

Esentepe – Girne HE

Timur E. Bodi

 

Şht. Şevket Kadir Stadı

Lapta – Maraş

Serkan Durmaz

 

Muharrem Döveç Stadı

Çanakkale – Dumlupınar

Serdar Bilgimer

 

PAZARTESİ

K-Pet Süper Lig

Üner Berkalp Stadı

Binatlı – Yenicami

Fehim Dayı

 

Not: A takım karşılaşmaları 14.00’de, Binatlı - Yenicami maçı 18.00’de başlayacak. U21 maçlarının başlama saati 11.30.

 

 

Bu haber toplam 151 defa okunmuştur
Etiketler :
Önceki ve Sonraki Haberler