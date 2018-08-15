Futbolda sağlık işbirliği

Sağlık Bakanlığı ile Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) arasında “Sporcu Sağlığı” konusunda işbirliği protokolü imzalandı. Protokole Sağlık Bakanı Filiz Besim ve KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu imza koydu. Protokol kapsamında, K-PET Süper Lig, K-Pet Birinci Lig ve diğer liglerde oynayan futbolcuların sağlık raporlarının daha titizlikle hazırlanabilmesi için karşılıklı işbirliği yapılacak.

Sağlık Bakanlığı ile Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu arasında imzalanan protokol gereğince, sporcu sağlık raporları düzenlenecek, K-Pet Süper Lig müsabakalarında futbolculara gerekebilecek acil müdahaleler, medikal ve cerrahi müdahaleler yapılacak, sağlık eğitim programları düzenlenecek.

Besim: “Sporcu Sağlık Merkezi gündemimizde”

Sağlık Bakanı Filiz Besim, protokol töreni sonrası yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığı olarak sporcu sağlığı konusuna ayrı bir önem verdiklerini, ülkede sporcu sağlığı konusunda sağlık hizmeti verilmekle birlikte, sağlık raporlarının kontrol altına alınmasının da ayrı bir önem taşıdığını kaydetti.

Besim, sporcu takip sisteminin, koruyucu sağlık hizmetlerinin önemli bir boyutu olduğunun da altını çizerek, önlerinde bir hedef olan sporcu sağlığı merkezinin de devreye girmesiyle, sporcularla ilgili tek bir merkezden yürütülecek çalışmalarla, bir ilkin gerçekleştirileceğini dile getirdi. Besim, bu merkezde sadece tedavi değil, rehabilitasyon çalışmalarının da yapılacağını ifade etti. İmzalanan bu protokolün de sporcu sağlığını kontrol altına almak adına büyük önem taşıdığına vurgu yaparak, “Bunun sporcu sağlığı adına çok daha çağdaş hizmet için bir başlangıç olacağını düşünüyorum” dedi.

Sertoğlu’ndan bakanlığa teşekkür

KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu, işbirliği için Sağlık Bakanlığı’na teşekkür etti ve bu ortaklığın ülke gençliğine büyük katkı yapacağını kaydetti. Sertoğlu, sağlık raporlarının sporcu sağlığı için çok önemli olduğunu da dile getirdi.