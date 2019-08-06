“Futbolda nam salmıştım, insanlar beni ‘hamamcı’ olarak bilir”

Dila ŞİMŞEK

78 yaşındaki eski futbolcu Önder Öztürk, yaşamını ve futbola olan sevdasını anlatıyor… Neredeyse kendisini bildi bileli futbol oynadığını, gençliğinde ise hobiden ziyade profesyonel olarak oynadığını belirten Öztürk, hayatından bazı anları paylaşıyor…

“17 yaşındayken, üç sene hapis yattım”

Lefkoşalı Öztürk, makinistlik okumasına rağmen futbola merağı olduğu için bu mesleği yapmamış. Öztürk, “1958’de İngiliz idaresinde beni ve arkadaşımı, elimizde bomba ile yakaladılar. O zamanlarda üstünde kurşun bulundurana idam cezası verilirdi. Ben 17 yaşında olduğum için, bunu hapis cezasına çevirdiler. Affedilene kadar üç sene boyunca cezaevinde kaldım. Sonrasında Londra ve Zürih anlaşmalarıyla serbest kaldım” diyor. Hapisten çıktıktan sonra İngiltere’ye giden Öztürk, “6 ay boyunca İngiltere’de kaldıktan sonra tekrar Kıbrıs’a döndüm. İş aramaya başladım, Doğan Türk Birliği, benim daha önceden Çetinkaya’da oynadığımı biliyordu ve bana iş teklif etti. Böylelikle kariyerime başladım” şeklinde konuşuyor.

“Maddi sıkıntılar yüzünden, aileme bakabilmek için istifa ederek tekrar İngiltere’ye gitti”

Babasının tahıl fabrikası olduğunu belirten Öztürk, “Babama üretimde yardım ettim… 1969’da ise Limasol’a giderek mücahitlik yaptım ve futbol oynadım. Ama maddi sıkıntılar yüzünden, aileme bakabilmek için istifa ederek tekrar İngiltere’ye gittim, bu kez uzun süre orada kalmayı ve çalışmayı planlıyordum. 1972’den 2001’e kadar orada kaldım. Emekli olup çocuklarımın hayatını da yola sokunca, tekrar memleketimize, adaya dönmeye karar verdik. Eşimle birlikte buraya dönerek bir ev aldık, ama sık sık İngiltere’ye giderek çocuklarımızı da ziyaret ediyoruz” diye konuşuyor.

“Hala takım arkadaşlarımla görüşür, buluşup sohbet ederim”

Kıbrıs’a geldiğinde yine futbol sevdasına devam eden Öztürk, “Beni Lefkoşa’da hamamcı olarak bilirler, futbolda uzun bir süre nam salmıştım… Doğan Türk Birliği’nde çok uzun süre futbol oynadım. Hala takım arkadaşlarımla görüşür, buluşup sohbet ederim” diyor.

“Ülkemizde bakımsızlık, çevre kirliliği, düzensizlik ve plansızlık çok kötü seviyede”

Kıbrıs’ın gelişimini değerlendiren Öztürk, sözlerine şöyle devam ediyor: “Devletimizin mali sıkıntılarından dolayı mı bilemiyorum, ama birçok konuda yetersiz olduğunu görüyorum. Ülkemizde bakımsızlık, çevre kirliliği, düzensizlik ve plansızlık çok kötü seviyede. Ben hayatımdan çok kısa kesitler anlattım size, ama biz bu ada için neler neler yaşadık… Şu anki halini, plansızlığı ve kirliliği görmek bizi üzüyor. Ümit ederim ki, çok daha iyi yerlere geliriz”