Futbolda ilk sonuçlar
Futbolda alınan sonuçlar ve program
SONUÇLAR
K-Pet Süper Lig
Girne HE – Esentepe: 5-1
Lefke – G. Gücü: 3-0
K. Kaymaklı - Merit A. Yeşilova: 2-4
K-Pet Birinci Lig
Akova Vuda – Y.Boğaziçi: 2-0
Göçmenköy – B. Bağcıl: 3-1
Karşıyaka – Değirmenlik: 1-1
Yalova – Maraş: 1-0
BTM 1. Lig Kırmızı Grup
Mehmetçik – Serdarlı: 1-1
Türkmenköy – Dörtyol: 1-2
BTM 1. Lig Beyaz Grup
Aydınköy – Lapta: 3-3
Ortaköy – Tatlısu: 3-2
U21 Süper Lig
Girne HE - Esentepe: Ert
Lefke – G.Gücü: 1-1
K.Kaymaklı - Merit A. Yeşilova: 2-1
U21 1. Lig
Akova Vuda - Y.Boğaziçi: 0-4
Göçmenköy - B.Bağcıl: 4-2
Karşıyaka - Değirmenlik: Ert
Yalova - Maraş: 3-5
BUGÜN
K-Pet Süper Lig
Canbulat Stadı
Mağusa TG - Türk Ocağı
Fehim Dayı
Mete Adanır Stadı
Doğan TB – Gönyeli
Mehmet Sezener
Cihangir Stadı
Cihangir – Çetinkaya
Ali Özer
Atatürk Stadı
Yenicami – G. Birliği
Utku Hamamcıoğlu
K-Pet Birinci Lig
M. Özkayım Stadı
Ozanköy – Hamitköy
Hakan Ünal
M. Döveç Stadı
Çanakkale – Düzkaya
Turgay Misk
Paşaköy 100.Yıl Stadı
Mesarya – Mormenekşe
Zekai Töre
Doğancı Emek Stadı
Doğancı - Yonpaş Dumlupınar
İsfendiyar Açıksöz
BTM 1. Lig Kırmızı Grup
Dipkarpaz Sahası
Dipkarpaz – Vadili
Ömer Doğru
Üç Şehitler Stadı
Görneç – Gaziköy
Hüseyin Özaşık
BTM 1. Lig Beyaz Grup
Zümrütköy Sahası
Yılmazköy – Karaoğlanoğlu
Mustafa Torun
Bilal İyigün Stadı
Denizli – Zümrütköy
Olgun Canik
PAZARTESİ
K-Pet Süper Lig
Üner Berkalp Stadyumu
Baf ÜY – Binatlı
Kerem Eran
Not: Süper Lig’de Binatlı – Baf Ülkü Yurdu maçı 18.30’da başlayacak. Diğer Süper Lig ve Birinci Lig maçları 14.00’te başlayacak. BTM’de Dipkarpaz – Vadili ile Mehmetçik – Serdarlı maçları 14.00’te, diğer BTM maçları 11.00’de başlayacak