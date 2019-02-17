Futbolda ilk sonuçlar

SONUÇLAR

K-Pet Süper Lig

Girne HE – Esentepe: 5-1

Lefke – G. Gücü: 3-0

K. Kaymaklı - Merit A. Yeşilova: 2-4

K-Pet Birinci Lig

Akova Vuda – Y.Boğaziçi: 2-0

Göçmenköy – B. Bağcıl: 3-1

Karşıyaka – Değirmenlik: 1-1

Yalova – Maraş: 1-0

BTM 1. Lig Kırmızı Grup

Mehmetçik – Serdarlı: 1-1

Türkmenköy – Dörtyol: 1-2

BTM 1. Lig Beyaz Grup

Aydınköy – Lapta: 3-3

Ortaköy – Tatlısu: 3-2

U21 Süper Lig

Girne HE - Esentepe: Ert

Lefke – G.Gücü: 1-1

K.Kaymaklı - Merit A. Yeşilova: 2-1

U21 1. Lig

Akova Vuda - Y.Boğaziçi: 0-4

Göçmenköy - B.Bağcıl: 4-2

Karşıyaka - Değirmenlik: Ert

Yalova - Maraş: 3-5

BUGÜN

K-Pet Süper Lig

Canbulat Stadı

Mağusa TG - Türk Ocağı

Fehim Dayı

Mete Adanır Stadı

Doğan TB – Gönyeli

Mehmet Sezener

Cihangir Stadı

Cihangir – Çetinkaya

Ali Özer

Atatürk Stadı

Yenicami – G. Birliği

Utku Hamamcıoğlu

K-Pet Birinci Lig

M. Özkayım Stadı

Ozanköy – Hamitköy

Hakan Ünal

M. Döveç Stadı

Çanakkale – Düzkaya

Turgay Misk

Paşaköy 100.Yıl Stadı

Mesarya – Mormenekşe

Zekai Töre

Doğancı Emek Stadı

Doğancı - Yonpaş Dumlupınar

İsfendiyar Açıksöz

BTM 1. Lig Kırmızı Grup

Dipkarpaz Sahası

Dipkarpaz – Vadili

Ömer Doğru

Üç Şehitler Stadı

Görneç – Gaziköy

Hüseyin Özaşık

BTM 1. Lig Beyaz Grup

Zümrütköy Sahası

Yılmazköy – Karaoğlanoğlu

Mustafa Torun

Bilal İyigün Stadı

Denizli – Zümrütköy

Olgun Canik

PAZARTESİ

K-Pet Süper Lig

Üner Berkalp Stadyumu

Baf ÜY – Binatlı

Kerem Eran

Not: Süper Lig’de Binatlı – Baf Ülkü Yurdu maçı 18.30’da başlayacak. Diğer Süper Lig ve Birinci Lig maçları 14.00’te başlayacak. BTM’de Dipkarpaz – Vadili ile Mehmetçik – Serdarlı maçları 14.00’te, diğer BTM maçları 11.00’de başlayacak