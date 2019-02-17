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Futbolda ilk sonuçlar

Futbolda ilk sonuçlar

Futbolda alınan sonuçlar ve program

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SONUÇLAR
K-Pet Süper Lig
Girne HE – Esentepe: 5-1
Lefke – G. Gücü: 3-0
K. Kaymaklı - Merit A. Yeşilova: 2-4

K-Pet Birinci Lig
Akova Vuda – Y.Boğaziçi: 2-0
Göçmenköy – B. Bağcıl: 3-1
Karşıyaka – Değirmenlik: 1-1
Yalova – Maraş: 1-0

BTM 1. Lig Kırmızı Grup
Mehmetçik – Serdarlı: 1-1
Türkmenköy – Dörtyol: 1-2

BTM 1. Lig Beyaz Grup
Aydınköy – Lapta: 3-3
Ortaköy – Tatlısu: 3-2

U21 Süper Lig 
Girne HE - Esentepe: Ert
Lefke – G.Gücü: 1-1
K.Kaymaklı - Merit A. Yeşilova: 2-1

U21 1. Lig
Akova Vuda - Y.Boğaziçi: 0-4
Göçmenköy - B.Bağcıl: 4-2
Karşıyaka - Değirmenlik: Ert
Yalova - Maraş: 3-5

BUGÜN
K-Pet Süper Lig
Canbulat Stadı
Mağusa TG - Türk Ocağı
Fehim Dayı

Mete Adanır Stadı
Doğan TB – Gönyeli
Mehmet Sezener

Cihangir Stadı
Cihangir – Çetinkaya
Ali Özer

Atatürk Stadı
Yenicami – G. Birliği
Utku Hamamcıoğlu

K-Pet Birinci Lig
M. Özkayım Stadı
Ozanköy – Hamitköy
Hakan Ünal

M. Döveç Stadı
Çanakkale – Düzkaya
Turgay Misk

Paşaköy 100.Yıl Stadı
Mesarya – Mormenekşe
Zekai Töre

Doğancı Emek Stadı
Doğancı - Yonpaş Dumlupınar
İsfendiyar Açıksöz

BTM 1. Lig Kırmızı Grup
Dipkarpaz Sahası
Dipkarpaz – Vadili
Ömer Doğru

Üç Şehitler Stadı
Görneç – Gaziköy
Hüseyin Özaşık

BTM 1. Lig Beyaz Grup
Zümrütköy Sahası
Yılmazköy – Karaoğlanoğlu
Mustafa Torun

Bilal İyigün Stadı
Denizli – Zümrütköy
Olgun Canik

PAZARTESİ
K-Pet Süper Lig
Üner Berkalp Stadyumu
Baf ÜY – Binatlı
Kerem Eran

Not: Süper Lig’de Binatlı – Baf Ülkü Yurdu maçı 18.30’da başlayacak. Diğer Süper Lig ve Birinci Lig maçları 14.00’te başlayacak. BTM’de Dipkarpaz – Vadili ile Mehmetçik – Serdarlı maçları 14.00’te, diğer BTM maçları 11.00’de başlayacak

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