Futbolda ilk sonuçlar
FUTBOLDA ALINAN SONUÇLAR VE PROGRAM
SONUÇLAR
K-Pet Süper Lig
Binatlı - Türk Ocağı: 0-3
Yenicami - Baf ÜY: 1-1
Esentepe – K. Kaymaklı: 0-1
Girne HE - Mağusa TG: 0-2
G. Gücü – Cihangir: 2-3
K-Pet Birinci Lig
Ozanköy – Doğancı: 0-1
Yalova – Mesarya: 1-1
Mormenekşe – B. Bağcıl: 1-2
Maraş – Düzkaya: 1-0
Karşıyaka – Göçmenköy: 0-1
U21 Süper Lig
Binatlı - Türk Ocağı: 2-10
Yenicami - Baf ÜY: 3-2
Esentepe – K. Kaymaklı: 0-0
Girne HE - Mağusa TG: 0-4
G. Gücü – Cihangir: 1-1
U21 1.Lig
Yalova – Mesarya: 2-1
Mormenekşe – B. Bağcıl: 14-1
Maraş – Düzkaya: 5-0
Karşıyaka – Göçmenköy: 2-2
BUGÜN
K-Pet Süper Lig
Atatürk Stadı
Gönyeli – Çetinkaya
Utku Hamamcıoğlu
Mete Adanır Stadı
Doğan TB – Lefke
Hüseyin Eyyüpler
Cumhuriyet Stadı
G. Birliği - Merit A. Yeşilova
Hakan Muhtaroğlu
K-Pet Birinci Lig
Esat Erdoğmuş Stadı
Hamitköy – Y.Boğaziçi
Fehim Dayı
Sadık Cemil Stadı
Değirmenlik – Çanakkale
Emre Öztaşlı
Dr. Fazıl Küçük Stadı
Yonpaş Dumlupınar - Akova Vuda
Mehmet Sezener
Not: A takım karşılaşmaları 14.00’te, U21 maçları 11.30’da başlayacak