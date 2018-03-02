Futbolda haftanın programı
K-Pet Süper Lig ve Birinci Lig'de 21'inci hafta karşılaşmaları oynanıyor.
BUGÜN
K-Pet Süper Lig
Üner Berkalp Stadı
Baf ÜY – Mağusa TG
Hüseyin Eyyüpler
YARIN
K-Pet Süper Lig
Üner Berkalp Stadı
Lefke – Türk Ocağı
Hüseyin Özkan
Cumhuriyet Stadı
G.Birliği – G. Gücü
Fehim Dayı
Şht. Hüseyin Ruso Stadı
K.Kaymaklı – Yalova
Mehmet Malek
K-Pet 1. Lig
Erdal Barut Stadı
Esentepe – Göçmenköy
Timur E. Bodi
Mehmetçik Stadı
Kaya Mehmetçik – Dumlupınar
Hakan Muhtaroğlu
Şht. Şevket Kadir Stadı
Lapta – Çanakkale
Evren Karademir
Bostancı Bağcıl Stadı
B. Bağcıl – Maraş
Serdar Bilgimer
PAZAR
K-Pet Süper Lig
Mustafa H. Çağlar Stadı
Merit A. Yeşilova – Yenicami
Osman Özpaşa
Mustafa Özkayım Stadı
Ozanköy – Y. Boğaziçi
Utku Hamamcıoğlu
Üner Berkalp Stadı
GAÜ Çetinkaya – Cihangir
Turgay Misk
K-Pet 1. Lig
Cemal Balses Stadı
Mormenekşe – Gönyeli
Mehmet Sezener
Sadık Cemil Stadı
Değirmenlik – Hamitköy
Osman Küçük
Mete Adanır Stadı
Girne HE – Akova Vuda
Hasan Eriş
16 Ağustos Stadı
Doğancı – Görneç
Kerem Eran
BTM 1. Lig Kırmızı Grup
Dörtyol Sahası
Dörtyol – Serdarlı
İsfendiyar Açıksöz
Dipkarpaz Sahası
Dipkarpaz – Yıldırım
Ozan Kel
Eray Vudalı Stadı
Geçitkale – Mesarya
Emre Öztaşlı
14 Ağustos Stadı
Vadili - Kumyalı
Fatih Bardakçıoğlu
Rauf R. Denktaş Stadı
Tatlısu Seracılar – Gaziköy
Ali Karahasan
PAZARTESİ
K-Pet Süper Lig
Mete Adanır Stadı
Doğan TB – Binatlı
Serhan Şimşek
NOT: Baf Ülkü Yurdu Mağusa Türk Gücü ve Doğan Türk Birliği – Binatlı maçları 18.15’te, Doğancı – Görneç maçı 18.00’de, diğer A takım maçları 15.00’te başlayacak. BTM 1. Lig Kırmızı Grup maçlarının başlama saati ise 11.30