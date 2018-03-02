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Futbolda haftanın programı

Futbolda haftanın programı

K-Pet Süper Lig ve Birinci Lig'de 21'inci hafta karşılaşmaları oynanıyor.

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BUGÜN

K-Pet Süper Lig

Üner Berkalp Stadı

Baf ÜY – Mağusa TG

Hüseyin Eyyüpler

 

YARIN

K-Pet Süper Lig

Üner Berkalp Stadı

Lefke – Türk Ocağı

Hüseyin Özkan

 

Cumhuriyet Stadı

G.Birliği – G. Gücü

Fehim Dayı

 

Şht. Hüseyin Ruso Stadı

K.Kaymaklı – Yalova

Mehmet Malek

 

K-Pet 1. Lig

Erdal Barut Stadı

Esentepe – Göçmenköy

Timur E. Bodi

 

Mehmetçik Stadı

Kaya Mehmetçik – Dumlupınar

Hakan Muhtaroğlu

 

Şht. Şevket Kadir Stadı

Lapta – Çanakkale

Evren Karademir

 

Bostancı Bağcıl Stadı

B. Bağcıl – Maraş

Serdar Bilgimer

 

PAZAR

K-Pet Süper Lig

Mustafa H. Çağlar Stadı

Merit A. Yeşilova – Yenicami

Osman Özpaşa

 

Mustafa Özkayım Stadı

Ozanköy – Y. Boğaziçi

Utku Hamamcıoğlu

 

Üner Berkalp Stadı

GAÜ Çetinkaya – Cihangir

Turgay Misk

 

K-Pet 1. Lig

Cemal Balses Stadı

Mormenekşe – Gönyeli

Mehmet Sezener

 

Sadık Cemil Stadı

Değirmenlik – Hamitköy

Osman Küçük

 

Mete Adanır Stadı

Girne HE – Akova Vuda

Hasan Eriş

 

16 Ağustos Stadı

Doğancı – Görneç

Kerem Eran

 

BTM 1. Lig Kırmızı Grup

Dörtyol Sahası

Dörtyol – Serdarlı

İsfendiyar Açıksöz

 

Dipkarpaz Sahası

Dipkarpaz – Yıldırım

Ozan Kel

 

Eray Vudalı Stadı

Geçitkale – Mesarya

Emre Öztaşlı

 

14 Ağustos Stadı

Vadili - Kumyalı

Fatih Bardakçıoğlu

 

Rauf R. Denktaş Stadı

Tatlısu Seracılar – Gaziköy

Ali Karahasan

 

PAZARTESİ

K-Pet Süper Lig

Mete Adanır Stadı

Doğan TB – Binatlı

Serhan Şimşek

 

NOT: Baf Ülkü Yurdu Mağusa Türk Gücü ve Doğan Türk Birliği – Binatlı maçları 18.15’te, Doğancı – Görneç maçı 18.00’de, diğer A takım maçları 15.00’te başlayacak. BTM 1. Lig Kırmızı Grup maçlarının başlama saati ise 11.30

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