Futbolda haftanın programı
Futbol liglerimizde hafta sıonu heyecana devam edilecek
Bugün
K-Pet Süper Lig
16 Ağustos Stadı
Lefke – Yenicami
Ali Özer
Yarın
K-Pet Süper Lig
Şht. Hüseyin Ruso Stadı
K.Kaymaklı – Y.Boğaziçi
Serhan Şimşek
Üner Berkalp Stadı
Baf ÜY – Cihangir
Mehmet Malek
Canbulat Stadı
Mağusa TG – G.Gücü
Turgay Misk
Mete Adanır Stadı
Doğan TB – Ozanköy
Hüseyin Özkan
K-Pet 1.Lig
Emek Stadı
Doğancı – Gönyeli
Serkan Durmaz
Sadık Cemil Stadı
Değirmenlik – Dumlupınar
Hüseyin Eyyüpler
Erdal Barut Stadı
Esentepe – Çanakkale
Serdar Bilgimer
Pazar
K-Pet Süper Lig
Cumhuriyet Stadı
G.Birliği – Türk Ocağı
Kerem Eran
M. Hidayet Çağlar Stadı
Merit A. Yeşilova – Binatlı
Utku Hamamcıoğlu
Atatürk Stadı
GAÜ Çetinkaya – Yalova
Osman Özpaşa
K-Pet 1.Lig
Esat Erdoğmuş Stadı
Hamitköy – Akova
Emre Öztaşlı
Mete Adanır Stadı
Girne HE – Maraş
Mustafa Öztugay
Cemal Balses Stadı
Mormenekşe – Lapta
Osman Küçük
Mehmetçik Stadı
Kaya Mehmetçik – Göçmenköy
Fehim Dayı
B.Bağcıl Stadı
B.Bağcıl – Görneç
Hakan Muhtaroğlu
BTM 1.Lig Kırmızı Grup
Dipkarpaz Sahası
Dipkarpaz – Serdarlı
Ömer Doğru
Dörtyol Sahası
Dörtyol – Tatlısu Seracılar
Enver Kalkın
14 Ağustos Stadı
Vadili – Yıldırım
Cemal Sakallı
Mehmetçik Stadı
Kumyalı – Mesarya
İsfendiyar Açıksöz
R. R. Denktaş Stadı
Geçitkale – Gaziköy
Timur E. Bodi
BTM 1.Lig Beyaz Grup
Dr. Ali Özsoy Stadı
Tatlısu – Denizli
Zekai Töre
Orhan Dural Stadı
Karaoğlanoğlu – Yılmazköy
Ahmet Özkurtuluş
Engin Cemal Şahdur Sahası
Karşıyaka – Düzkaya
Hasan Eriş
Ortaköy Sahası
Ortaköy – Aydınköy
Şakir Azizoğlu
Not: K-Pet Süper Lig’de Lefke – Yenicami maçı 18.15’te, diğer Süper Lig ve 1.Lig karşılaşmaları 15.00’te başlayacak. BTM 1.Lig maçlarının başlama saati 11.30.