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Futbolda haftanın programı

Futbolda haftanın programı

Futbol liglerimizde hafta sıonu heyecana devam edilecek

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Bugün

K-Pet Süper Lig

16 Ağustos Stadı

Lefke – Yenicami

Ali Özer

 

Yarın

K-Pet Süper Lig

Şht. Hüseyin Ruso Stadı

K.Kaymaklı – Y.Boğaziçi

Serhan Şimşek

 

Üner Berkalp Stadı

Baf ÜY – Cihangir

Mehmet Malek

 

Canbulat Stadı

Mağusa TG – G.Gücü

Turgay Misk

 

Mete Adanır Stadı

Doğan TB – Ozanköy

Hüseyin Özkan

 

K-Pet 1.Lig

Emek Stadı

Doğancı – Gönyeli

Serkan Durmaz

 

Sadık Cemil Stadı

Değirmenlik – Dumlupınar

Hüseyin Eyyüpler

 

Erdal Barut Stadı

Esentepe – Çanakkale

Serdar Bilgimer

 

Pazar

K-Pet Süper Lig

Cumhuriyet Stadı

G.Birliği – Türk Ocağı

Kerem Eran

 

M. Hidayet Çağlar Stadı

Merit A. Yeşilova – Binatlı

Utku Hamamcıoğlu

 

Atatürk Stadı

GAÜ Çetinkaya – Yalova

Osman Özpaşa

 

K-Pet 1.Lig

Esat Erdoğmuş Stadı

Hamitköy – Akova

Emre Öztaşlı

 

Mete Adanır Stadı

Girne HE – Maraş

Mustafa Öztugay

 

Cemal Balses Stadı

Mormenekşe – Lapta

Osman Küçük

 

Mehmetçik Stadı

Kaya Mehmetçik – Göçmenköy

Fehim Dayı

 

B.Bağcıl Stadı

B.Bağcıl – Görneç

Hakan Muhtaroğlu

 

BTM 1.Lig Kırmızı Grup

Dipkarpaz Sahası

Dipkarpaz – Serdarlı

Ömer Doğru

 

Dörtyol Sahası

Dörtyol – Tatlısu Seracılar

Enver Kalkın

 

14 Ağustos Stadı

Vadili – Yıldırım

Cemal Sakallı

 

Mehmetçik Stadı

Kumyalı – Mesarya

İsfendiyar Açıksöz

 

R. R. Denktaş Stadı

Geçitkale – Gaziköy

Timur E. Bodi

 

BTM 1.Lig Beyaz Grup

Dr. Ali Özsoy Stadı

Tatlısu – Denizli

Zekai Töre

 

Orhan Dural Stadı

Karaoğlanoğlu – Yılmazköy

Ahmet Özkurtuluş

 

Engin Cemal Şahdur Sahası

Karşıyaka – Düzkaya

Hasan Eriş

 

Ortaköy Sahası

Ortaköy – Aydınköy

Şakir Azizoğlu

 

Not: K-Pet Süper Lig’de Lefke – Yenicami maçı 18.15’te, diğer Süper Lig ve 1.Lig karşılaşmaları 15.00’te başlayacak. BTM 1.Lig maçlarının başlama saati 11.30.

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