Futbolda haftanın programı
K-Pet Süper Lig’de Binatlı – GAÜ Çetinkaya maçı 18.00’de, diğer Süper Lig ve Birinci Lig maçları 14.30’da başlayacak. BTM 1. Lig maçları 11.00’de başlayacak
YARIN
K-Pet Süper Lig
Atatürk Stadı
G.Gücü - Doğan TB
Osman E. Mehmet Stadı
Y.Boğaziçi - Merit A. Yeşilova
Cihangir Stadı
Cihangir – G.Birliği
Şht. Hüseyin Ruso Stadı
Yalova – Lefke
K-Pet Birinci Lig
Şht. Şevket Kadir Stadı
Lapta – Esentepe
Dr. Fazıl Küçük Stadı
Dumlupınar - Girne HE
Göçmenköy Stadı
Göçmenköy – B.Bağcıl
Üç Şehitler Stadı
Görneç – Değirmenlik
BTM 1. Lig Kırmızı Grup
Gaziköy Sahası
Gaziköy – Vadili
14 Ağustos Sahası
Serdarlı – Geçitkale
Rauf R. Denktaş Stadı
Tatlısu Seracılar – Dipkarpaz
Eray Vudalı Stadı
Yıldırım – Kumyalı
Hasan Bardakko Stadı
Mesarya – Dörtyol
PAZAR
K-Pet Süper Lig
Mete Adanır Stadı
Türk Ocağı - Mağusa TG
M. Özkayım Stadı
Ozanköy – K. Kaymaklı
Atatürk Stadı
Yenicami - Baf ÜY
K-Pet Birinci Lig
Maraş Stadı
Maraş – Hamitköy
Eray Vudalı Stadı
Akova – Mormenekşe
Gönyeli Stadı
Gönyeli - Kaya Mehmetçik
M. Döveç Stadı
Çanakkale – Doğancı
BTM 1. Lig Beyaz Grup
Ortaköy Sahası
Ortaköy – Karşıyaka
N. Bağcıer Stadı
Düzkaya – Karaoğlanoğlu
Balıkesir Stadı
Yılmazköy – Tatlısu
Aydınköy Sahası
Aydınköy – Denizli
PAZARTESİ
K-Pet Süper Lig
ÜNER BERKALP STADI
Binatlı – Gaü Çetinkaya
Not: K-Pet Süper Lig’de Binatlı – GAÜ Çetinkaya maçı 18.00’de, diğer Süper Lig ve Birinci Lig maçları 14.30’da başlayacak. BTM 1. Lig maçları 11.00’de başlayacak