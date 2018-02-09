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Futbolda haftanın programı

Futbolda haftanın programı

K-Pet Süper Lig’de Binatlı – GAÜ Çetinkaya maçı 18.00’de, diğer Süper Lig ve Birinci Lig maçları 14.30’da başlayacak. BTM 1. Lig maçları 11.00’de başlayacak

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YARIN

K-Pet Süper Lig

Atatürk Stadı
G.Gücü - Doğan TB

Osman E. Mehmet Stadı
Y.Boğaziçi - Merit A. Yeşilova          

Cihangir Stadı
Cihangir – G.Birliği

Şht. Hüseyin Ruso Stadı
Yalova – Lefke

K-Pet Birinci Lig

Şht. Şevket Kadir Stadı
Lapta – Esentepe

Dr. Fazıl Küçük Stadı
Dumlupınar - Girne HE

Göçmenköy Stadı
Göçmenköy – B.Bağcıl

Üç Şehitler Stadı
Görneç – Değirmenlik

 

BTM 1. Lig Kırmızı Grup

Gaziköy Sahası
Gaziköy – Vadili

14 Ağustos Sahası
Serdarlı – Geçitkale

Rauf R. Denktaş Stadı
Tatlısu Seracılar – Dipkarpaz

Eray Vudalı Stadı
Yıldırım – Kumyalı

Hasan Bardakko Stadı
Mesarya – Dörtyol

 

PAZAR

K-Pet Süper Lig

Mete Adanır Stadı
Türk Ocağı - Mağusa TG

M. Özkayım Stadı
Ozanköy – K. Kaymaklı

Atatürk Stadı
Yenicami - Baf ÜY

 

K-Pet Birinci Lig

Maraş Stadı
Maraş – Hamitköy

Eray Vudalı Stadı
Akova – Mormenekşe

Gönyeli Stadı
Gönyeli - Kaya Mehmetçik

M. Döveç Stadı
Çanakkale – Doğancı

 

BTM 1. Lig Beyaz Grup

Ortaköy Sahası
Ortaköy – Karşıyaka

N. Bağcıer Stadı
Düzkaya – Karaoğlanoğlu

Balıkesir Stadı
Yılmazköy – Tatlısu

Aydınköy Sahası
Aydınköy – Denizli

PAZARTESİ

K-Pet Süper Lig

ÜNER BERKALP STADI
Binatlı – Gaü Çetinkaya

 

Not: K-Pet Süper Lig’de Binatlı – GAÜ Çetinkaya maçı 18.00’de, diğer Süper Lig ve Birinci Lig maçları 14.30’da başlayacak. BTM 1. Lig maçları 11.00’de başlayacak

 

 

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