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Futbolda haftanın programı

Futbolda haftanın programı

K-Pet Süper ve Birinci Lig'de 17'nci hafta heyecanı yarın başlıyor

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YARIN

K-Pet Süper Lig

Şht. Hüseyin Ruso Stadı

K. Kaymaklı – Doğan TB

Fehim Dayı

 

16 Ağustos Stadı

Lefke – Binatlı

Kerem Eran

 

Mustafa H. Çağlar Stadı

Merit A. Yeşilova – Ozanköy

Turgay Misk

 

Mete Adanır Stadı

Türk Ocağı – Gençlik Gücü

Utku Hamamcıoğlu

 

K-Pet 1. Lig

Bostancı Bağcıl Stadı

Bostancı Bağcıl – Gönyeli

Mehmet Malek

 

Erdal Barut Stadı

Esentepe – Mormenekşe

Mustafa Öztugay

 

Sadık Cemil Stadı

Değirmenlik – Göçmenköy

Hakan Muhtaroğlu

 

Maraş Stadı

Maraş – Akova Vuda

Hüseyin Özkan

 

Mehmetçik Stadı

Kaya Mehmetçik – Çanakkale

Osman Küçük

 

PAZAR

K-Pet Süper Lig

İskele Cumhuriyet Stadı

Gençler Birliği – Yenicami

Osman Özpaşa

 

Atatürk Stadı

GAÜ Çetinkaya – Yeni Boğaziçi

Hüseyin Eyyüpler

 

Canbulat Stadı

Mağusa TG – Cihangir

Mehmet Sezener

 

Üner Berkalp Stadı

Baf ÜY – Yalova

Ali Özer

 

K-Pet 1. Lig

Doğancı Emek Stadı

Doğancı – Lapta

Hasan Eriş

 

Esat Erdoğmuş Stadı

Hamitköy – Dumlupınar

Serhan Şimşek

 

Mete Adanır Stadı

Girne HE – Görneç

Timur E. Bodi

 

Not: Tüm A takım karşılaşmaları saat 14.30’da başlayacak. U21 maçlarının başlama saati ise 12.00.

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