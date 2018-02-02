Futbolda haftanın programı
K-Pet Süper ve Birinci Lig'de 17'nci hafta heyecanı yarın başlıyor
YARIN
K-Pet Süper Lig
Şht. Hüseyin Ruso Stadı
K. Kaymaklı – Doğan TB
Fehim Dayı
16 Ağustos Stadı
Lefke – Binatlı
Kerem Eran
Mustafa H. Çağlar Stadı
Merit A. Yeşilova – Ozanköy
Turgay Misk
Mete Adanır Stadı
Türk Ocağı – Gençlik Gücü
Utku Hamamcıoğlu
K-Pet 1. Lig
Bostancı Bağcıl Stadı
Bostancı Bağcıl – Gönyeli
Mehmet Malek
Erdal Barut Stadı
Esentepe – Mormenekşe
Mustafa Öztugay
Sadık Cemil Stadı
Değirmenlik – Göçmenköy
Hakan Muhtaroğlu
Maraş Stadı
Maraş – Akova Vuda
Hüseyin Özkan
Mehmetçik Stadı
Kaya Mehmetçik – Çanakkale
Osman Küçük
PAZAR
K-Pet Süper Lig
İskele Cumhuriyet Stadı
Gençler Birliği – Yenicami
Osman Özpaşa
Atatürk Stadı
GAÜ Çetinkaya – Yeni Boğaziçi
Hüseyin Eyyüpler
Canbulat Stadı
Mağusa TG – Cihangir
Mehmet Sezener
Üner Berkalp Stadı
Baf ÜY – Yalova
Ali Özer
K-Pet 1. Lig
Doğancı Emek Stadı
Doğancı – Lapta
Hasan Eriş
Esat Erdoğmuş Stadı
Hamitköy – Dumlupınar
Serhan Şimşek
Mete Adanır Stadı
Girne HE – Görneç
Timur E. Bodi
Not: Tüm A takım karşılaşmaları saat 14.30’da başlayacak. U21 maçlarının başlama saati ise 12.00.