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Futbolda haftanın programı

Futbolda haftanın programı

K-Pet Süper Lig ve Birinci Lig'de ikinci devre heyecanı bu akşam başlıyor

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BUGÜN

K-Pet Süper Lig

Atatürk Stadı

Yenicami – Mağusa TG

Fehim Dayı

 

YARIN

K-Pet Süper Lig

Cihangir Stadı

Cihangir – Türk Ocağı

Serhan Şimşek

 

Mustafa Özkayım Stadı

Ozanköy – GAÜ Çetinkaya

Osman Özpaşa

 

Üner Berkalp Stadı

Doğan TB – Merit A. Yeşilova

Kerem Eran

 

K-Pet 1. Lig

Eray Vudalı Stadı

Akova Vuda – Esentepe

Emre Öztaşlı

 

Göçmenköy Stadı

Göçmenköy – Girne HE

Hüseyin Eyyüpler

 

Muharrem Döveç Stadı

Çanakkale – B. Bağcıl

Turgay Misk

 

Şht. Şevket Kadir Stadı

Lapta – Kaya Mehmetçik

Evren Karademir

 

Cemal Balses Stadı

Mormenekşe – Doğancı

Hüseyin Özkan

 

PAZAR

K-Pet Süper Lig

Atatürk Stadı

G. Gücü - K. Kaymaklı

Ali Özer

 

Osman E. Mehmet Stadı

Yeni Boğaziçi – Lefke

Mehmet Sezener

 

Mete Adanır Stadı

Yalova – G.Birliği

Mehmet Malek

 

K-Pet 1. Lig

Gönyeli Stadı

Gönyeli – Değirmenlik

Hasan Eriş

 

Dr. Fazıl Küçük Stadı

Dumlupınar – Maraş

Hakan Muhtaroğlu

 

PAZARTESİ

K-Pet Süper Lig

Üner Berkalp Stadı

Baf ÜY – Binatlı

Utku Hamamcıoğlu

 

Not: Yenicami – Mağusa Türk Gücü ve Baf Ülkü Yurdu – Binatlı maçları 18.00’de, diğer A takım karşılaşmaları 14.30’da başlayacak. Genç takımların maçlarının başlama saati ise 12.00.

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