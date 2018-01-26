Futbolda haftanın programı

BUGÜN

K-Pet Süper Lig

Atatürk Stadı

Yenicami – Mağusa TG

Fehim Dayı

YARIN

K-Pet Süper Lig

Cihangir Stadı

Cihangir – Türk Ocağı

Serhan Şimşek

Mustafa Özkayım Stadı

Ozanköy – GAÜ Çetinkaya

Osman Özpaşa

Üner Berkalp Stadı

Doğan TB – Merit A. Yeşilova

Kerem Eran

K-Pet 1. Lig

Eray Vudalı Stadı

Akova Vuda – Esentepe

Emre Öztaşlı

Göçmenköy Stadı

Göçmenköy – Girne HE

Hüseyin Eyyüpler

Muharrem Döveç Stadı

Çanakkale – B. Bağcıl

Turgay Misk

Şht. Şevket Kadir Stadı

Lapta – Kaya Mehmetçik

Evren Karademir

Cemal Balses Stadı

Mormenekşe – Doğancı

Hüseyin Özkan

PAZAR

K-Pet Süper Lig

Atatürk Stadı

G. Gücü - K. Kaymaklı

Ali Özer

Osman E. Mehmet Stadı

Yeni Boğaziçi – Lefke

Mehmet Sezener

Mete Adanır Stadı

Yalova – G.Birliği

Mehmet Malek

K-Pet 1. Lig

Gönyeli Stadı

Gönyeli – Değirmenlik

Hasan Eriş

Dr. Fazıl Küçük Stadı

Dumlupınar – Maraş

Hakan Muhtaroğlu

PAZARTESİ

K-Pet Süper Lig

Üner Berkalp Stadı

Baf ÜY – Binatlı

Utku Hamamcıoğlu

Not: Yenicami – Mağusa Türk Gücü ve Baf Ülkü Yurdu – Binatlı maçları 18.00’de, diğer A takım karşılaşmaları 14.30’da başlayacak. Genç takımların maçlarının başlama saati ise 12.00.