Futbolda haftanın programı
K-Pet Süper Lig ve Birinci Lig'de ikinci devre heyecanı bu akşam başlıyor
BUGÜN
K-Pet Süper Lig
Atatürk Stadı
Yenicami – Mağusa TG
Fehim Dayı
YARIN
K-Pet Süper Lig
Cihangir Stadı
Cihangir – Türk Ocağı
Serhan Şimşek
Mustafa Özkayım Stadı
Ozanköy – GAÜ Çetinkaya
Osman Özpaşa
Üner Berkalp Stadı
Doğan TB – Merit A. Yeşilova
Kerem Eran
K-Pet 1. Lig
Eray Vudalı Stadı
Akova Vuda – Esentepe
Emre Öztaşlı
Göçmenköy Stadı
Göçmenköy – Girne HE
Hüseyin Eyyüpler
Muharrem Döveç Stadı
Çanakkale – B. Bağcıl
Turgay Misk
Şht. Şevket Kadir Stadı
Lapta – Kaya Mehmetçik
Evren Karademir
Cemal Balses Stadı
Mormenekşe – Doğancı
Hüseyin Özkan
PAZAR
K-Pet Süper Lig
Atatürk Stadı
G. Gücü - K. Kaymaklı
Ali Özer
Osman E. Mehmet Stadı
Yeni Boğaziçi – Lefke
Mehmet Sezener
Mete Adanır Stadı
Yalova – G.Birliği
Mehmet Malek
K-Pet 1. Lig
Gönyeli Stadı
Gönyeli – Değirmenlik
Hasan Eriş
Dr. Fazıl Küçük Stadı
Dumlupınar – Maraş
Hakan Muhtaroğlu
PAZARTESİ
K-Pet Süper Lig
Üner Berkalp Stadı
Baf ÜY – Binatlı
Utku Hamamcıoğlu
Not: Yenicami – Mağusa Türk Gücü ve Baf Ülkü Yurdu – Binatlı maçları 18.00’de, diğer A takım karşılaşmaları 14.30’da başlayacak. Genç takımların maçlarının başlama saati ise 12.00.