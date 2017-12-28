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Futbolda haftanın programı

Futbolda haftanın programı

Yenicami Türk Ocağı maçı bugün

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BUGÜN

K-Pet Süper Lig

Atatürk Stadı

Yenicami – Türk Ocağı

Utku Hamamcıoğlu

 

 

YARIN

K-Pet Süper Lig

Mete Adanır Stadı

Doğan TB – GAÜ Çetinkaya

Mehmet Sezener

 

Dr. Fazıl Küçük Stadı

Yeni Boğaziçi – Baf ÜY

Mehmet Malek

 

Üner Berkalp Stadı

Binatlı – Gençler Birliği

Serhan Şimşek

 

CUMARTESİ

K-Pet Süper Lig

Şht. Hüseyin Ruso Stadı

Küçük Kaymaklı – Merit A. Yeşilova

Turgay Misk

 

Mustafa Özkayım Stadı

Ozanköy – Lefke

Fehim Dayı

 

Atatürk Stadı

Yalova – Mağusa TG

Timur E. Bodi

 

Cihangir Stadı

Cihangir – Gençlik Gücü

Kerem Eran

 

K-Pet 1. Lig

Erdal Barut Stadı

Esentepe – Doğancı

Ozan Kel

 

Cemal Balses Stadı

Mormenekşe – Kaya Mehmetçik

Hasan Eriş

 

Şht. Şevket Kadir Stadı

Lapta – Bostancı Bağcıl

Serkan Durmaz

 

Muharrem Döveç Stadı

Çanakkale – Değirmenlik

Evren Karademir

 

Gönyeli – Stadı

Gönyeli – Girne HE

Hüseyin Özkan

 

Göçmenköy Stadı

Göçmenköy – Hamitköy

Hüseyin Eyyüpler

 

Üç Şehitler Stadı

Görneç – Maraş

Emre Öztaşlı

 

Dr. Fazıl Küçük Stadı

Dumlupınar – Akova Vuda

Osman Küçük

 

Not: Yenicami – Türk Ocağı, Doğan Türk Birliği - GAÜ Çetinkaya, Binatlı – Gençler Birliği ve Yeni Boğaziçi – Baf Ülkü yurdu karşılaşmaları saat 18.00’de, Cumartesi günü oynanacak tüm A takım karşılaşmaları saat 14.00’te başlayacak. U21 karşılaşmalarının başlama saati 11.30.

 

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