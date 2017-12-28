Futbolda haftanın programı
Yenicami Türk Ocağı maçı bugün
BUGÜN
K-Pet Süper Lig
Atatürk Stadı
Yenicami – Türk Ocağı
Utku Hamamcıoğlu
YARIN
K-Pet Süper Lig
Mete Adanır Stadı
Doğan TB – GAÜ Çetinkaya
Mehmet Sezener
Dr. Fazıl Küçük Stadı
Yeni Boğaziçi – Baf ÜY
Mehmet Malek
Üner Berkalp Stadı
Binatlı – Gençler Birliği
Serhan Şimşek
CUMARTESİ
K-Pet Süper Lig
Şht. Hüseyin Ruso Stadı
Küçük Kaymaklı – Merit A. Yeşilova
Turgay Misk
Mustafa Özkayım Stadı
Ozanköy – Lefke
Fehim Dayı
Atatürk Stadı
Yalova – Mağusa TG
Timur E. Bodi
Cihangir Stadı
Cihangir – Gençlik Gücü
Kerem Eran
K-Pet 1. Lig
Erdal Barut Stadı
Esentepe – Doğancı
Ozan Kel
Cemal Balses Stadı
Mormenekşe – Kaya Mehmetçik
Hasan Eriş
Şht. Şevket Kadir Stadı
Lapta – Bostancı Bağcıl
Serkan Durmaz
Muharrem Döveç Stadı
Çanakkale – Değirmenlik
Evren Karademir
Gönyeli – Stadı
Gönyeli – Girne HE
Hüseyin Özkan
Göçmenköy Stadı
Göçmenköy – Hamitköy
Hüseyin Eyyüpler
Üç Şehitler Stadı
Görneç – Maraş
Emre Öztaşlı
Dr. Fazıl Küçük Stadı
Dumlupınar – Akova Vuda
Osman Küçük
Not: Yenicami – Türk Ocağı, Doğan Türk Birliği - GAÜ Çetinkaya, Binatlı – Gençler Birliği ve Yeni Boğaziçi – Baf Ülkü yurdu karşılaşmaları saat 18.00’de, Cumartesi günü oynanacak tüm A takım karşılaşmaları saat 14.00’te başlayacak. U21 karşılaşmalarının başlama saati 11.30.