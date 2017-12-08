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Futbolda Haftanın Programı

Futbolda Haftanın Programı

K-Pet Ligleri'nde 12'nci hafta heyecanı yaşanacak. Haftanın programı şu şekilde;

A+A-

Yarın

K-Pet Süper Lig

Şht. Hüseyin Ruso Stadı

G. Gücü - GAÜ Çetinkaya

Timur E. Bodi

 

Cumhuriyet Stadı

G. Birliği - Doğan TB

Kerem Eran

 

Canbulat Stadı

Mağusa TG – Ozanköy

Turgay Misk

 

Cihangir Stadı

Cihangir – Binatlı

Mehmet Sezener

 

K-Pet Birinci Lig

Sadık Cemil Stadı

Değirmenlik – Esentepe

Hüseyin Özkan

 

B. Bağcıl Stadı

B. Bağcıl – Doğancı

Mehmet Malek

 

Mete Adanır Stadı

Girne HE – Mormenekşe

Serdar Bilgimer

 

Pazar

K-Pet Süper Lig

Üner Berkalp Stadı

Baf ÜY – K. Kaymaklı

Serhan Şimşek

 

16 Ağustos Stadı

Lefke - Merit A. Yeşilova

Fehim Dayı

 

Mete Adanır Stadı

Türk Ocağı – Y.Boğaziçi

Hüseyin Eyyüpler

 

Atatürk Stadı

Yenicami – Yalova

Ali Özer

 

K-Pet Birinci Lig

Eray Vudalı Stadı

Akova - Kaya Mehmetçik

Evren Karademir

 

Esat Erdoğmuş Stadı

Hamitköy – Lapta

Osman Küçük

 

Maraş Stadı

Maraş – Çanakkale

Mustafa Öztugay

 

Üç Şehitler Stadı

Görneç – Göçmenköy

Hakan Muhtaroğlu

 

Pazartesi

K-Pet Birinci Lig

Dr. Fazıl Küçük Stadı

Dumlupınar – Gönyeli

Serkan Durmaz

 

Not: A takım maçları 14.00’te, U21 maçları 11.30’da başlayacak. Dumlupınar – Gönyeli karşılaşmasının başlama saati 18.30.

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