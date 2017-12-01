Futbolda haftanın programı
K-Pet Ligleri'nde 11. Hafta heyecanı bu akşam başlıyor. Haftanın programı şu şekilde;
BUGÜN
K-Pet Süper Lig
Atatürk Stadı
GAÜ Çetinkaya – Lefke
Osman Özpaşa
YARIN
K-Pet Süper Lig
M. Hidayet Çağlar Stadı
Merit A. Yeşilova – Baf ÜY
Turgay Misk
Mustafa Özkayım Stadı
Ozanköy – Türk Ocağı
Utku Hamamcıoğlu
Osman E. Mehmet Stadı
Y. Boğaziçi – Cihangir
Mehmet Malek
K-Pet 1. Lig
Doğancı Emek Stadı
Doğancı – Değirmenlik
Hakan Muhtaroğlu
Mehmetçik Stadı
Kaya Mehmetçik – B.Bağcıl
Hüseyin Özkan
Cemal Balses Stadı
Mormenekşe – Hamitköy
Kerem Eran
Gönyeli Stadı
Gönyeli – Görneç
Hasan Eriş
Göçmenköy Stadı
Göçmenköy – Akova Vuda
Osman Küçük
PAZAR
K-Pet Süper Lig
Şht. Hüseyin Ruso Stadı
K.Kaymaklı – Gençler Birliği
Ali Özer
Mete Adanır Stadı
Doğan TB – Mağusa TG
Serhan Şimşek
M. Hidayet Çağlar Stadı
Yalova – G. Gücü
Mehmet Sezener
K-Pet 1. Lig
Erdal Barut Stadı
Esentepe – Girne HE
Timur E. Bodi
Şht. Şevket Kadir Stadı
Lapta – Maraş
Serkan Durmaz
Muharrem Döveç Stadı
Çanakkale – Dumlupınar
Serdar Bilgimer
PAZARTESİ
K-Pet Süper Lig
Üner Berkalp Stadı
Binatlı – Yenicami
Fehim Dayı
Not: A takım karşılaşmaları 14.00’de, GAÜ Çetinkaya - Lefke ve Binatlı - Yenicami maçları 18.00’de başlayacak. U21 maçlarının başlama saati 11.30.