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Futbolda haftanın programı

Futbolda haftanın programı

K-Pet Ligleri'nde 11. Hafta heyecanı bu akşam başlıyor. Haftanın programı şu şekilde;

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BUGÜN

K-Pet Süper Lig

 

Atatürk Stadı

GAÜ Çetinkaya – Lefke

Osman Özpaşa

 

YARIN

K-Pet Süper Lig

 

M. Hidayet Çağlar Stadı

Merit A. Yeşilova – Baf ÜY

Turgay Misk

 

Mustafa Özkayım Stadı

Ozanköy – Türk Ocağı

Utku Hamamcıoğlu

 

Osman E. Mehmet Stadı

Y. Boğaziçi – Cihangir

Mehmet Malek

 

K-Pet 1. Lig

 

Doğancı Emek Stadı

Doğancı – Değirmenlik

Hakan Muhtaroğlu

 

Mehmetçik Stadı

Kaya Mehmetçik – B.Bağcıl

Hüseyin Özkan

 

Cemal Balses Stadı

Mormenekşe – Hamitköy

Kerem Eran

 

Gönyeli Stadı

Gönyeli – Görneç

Hasan Eriş

 

Göçmenköy Stadı

Göçmenköy – Akova Vuda

Osman Küçük

 

PAZAR

K-Pet Süper Lig

 

Şht. Hüseyin Ruso Stadı

K.Kaymaklı – Gençler Birliği

Ali Özer

 

Mete Adanır Stadı

Doğan TB – Mağusa TG

Serhan Şimşek

 

M. Hidayet Çağlar Stadı

Yalova – G. Gücü

Mehmet Sezener

 

K-Pet 1. Lig

 

Erdal Barut Stadı

Esentepe – Girne HE

Timur E. Bodi

 

Şht. Şevket Kadir Stadı

Lapta – Maraş

Serkan Durmaz

 

Muharrem Döveç Stadı

Çanakkale – Dumlupınar

Serdar Bilgimer

 

PAZARTESİ

K-Pet Süper Lig

 

Üner Berkalp Stadı

Binatlı – Yenicami

Fehim Dayı

 

Not: A takım karşılaşmaları 14.00’de, GAÜ Çetinkaya - Lefke ve Binatlı - Yenicami maçları 18.00’de başlayacak. U21 maçlarının başlama saati 11.30.

 

 

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