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FUTBOLDA HAFTANIN PROGRAMI

FUTBOLDA HAFTANIN PROGRAMI

A takım maçları 14.30’da, A2 maçları 12.00’de oynanacak

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BUGÜN

K-Pet Süper Lig

Ayyani Stadı

Baf ÜY - Dumlupınar

Serhan Şimşek

 

Cemal Balses Stadı

Mormenekşe - Mağusa TG

Mehmet Malek

 

16 Ağustos Stadı

Lefke - Doğan TB

Serdar Bilgimer

 

K-Pet 1. Lig Kırmızı Grup

Göçmenköy Stadı

Göçmenköy – Hamitköy

Fehim Dayı

 

M. Hidayet Çağlar Stadı

Merit A. Yeşilova – Dipkarpaz

Turgay Misk

 

K-Pet 1. Lig Beyaz Grup

Aydınköy Sahası

Doğancı – B.Bağcıl

Utku Hamamcıoğlu

 

YARIN

K-Pet Süper Lig

Şht. Hüseyin Ruso Stadı

G. Gücü – Yenicami

Ali Özer

 

Cihangir Stadı

Cihangir – Binatlı

Emre Öztaşlı

 

Fikri Karayel Stadı

Yalova – G.Birliği

Kerem Eran

 

Mete Adanır Stadı

Türk Ocağı – Değirmenlik

Timur E. Bodi

 

K-Pet 1.Lig Kırmızı Grup

Osman E. Mehmet Stadı

Y. Boğaziçi – Akova

İhsan Payas

 

H. Bardakko Stadı

Mesarya – Düzkaya

Hüseyin Eyyüpler

 

Cumhuriyet Stadı

Mehmetçik – Maraş

Mustafa Öztugay

 

K-Pet 1.Lig Beyaz Grup

Erdal Barut Stadı

Esentepe - Girne Halk Evi

Evren Karademir

 

Denizli Stadı

Denizli – Ozanköy

Osman Küçük

 

Gönyeli Stadı

Gönyeli – Tatlısu

Hüseyin Özkan

 

14 Ağustos Sahası

Serdarlı – Lapta

Serkan Durmaz

 

PAZARTESİ

K-Pet Süper Lig

Atatürk Stadı

GAÜ Çetinkaya – K.Kaymaklı

Mehmet Sezener

 

Not: A takım maçları 14.30’da, A2 maçları 12.00’de oynanacak. GAÜ Çetinkaya – Küçük Kaymaklı A takım maçı 18.30’da, A2 maçı Pazar günü 14.30’da oynanacak

 

 

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