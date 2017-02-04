FUTBOLDA HAFTANIN PROGRAMI
A takım maçları 14.30’da, A2 maçları 12.00’de oynanacak
BUGÜN
K-Pet Süper Lig
Ayyani Stadı
Baf ÜY - Dumlupınar
Serhan Şimşek
Cemal Balses Stadı
Mormenekşe - Mağusa TG
Mehmet Malek
16 Ağustos Stadı
Lefke - Doğan TB
Serdar Bilgimer
K-Pet 1. Lig Kırmızı Grup
Göçmenköy Stadı
Göçmenköy – Hamitköy
Fehim Dayı
M. Hidayet Çağlar Stadı
Merit A. Yeşilova – Dipkarpaz
Turgay Misk
K-Pet 1. Lig Beyaz Grup
Aydınköy Sahası
Doğancı – B.Bağcıl
Utku Hamamcıoğlu
YARIN
K-Pet Süper Lig
Şht. Hüseyin Ruso Stadı
G. Gücü – Yenicami
Ali Özer
Cihangir Stadı
Cihangir – Binatlı
Emre Öztaşlı
Fikri Karayel Stadı
Yalova – G.Birliği
Kerem Eran
Mete Adanır Stadı
Türk Ocağı – Değirmenlik
Timur E. Bodi
K-Pet 1.Lig Kırmızı Grup
Osman E. Mehmet Stadı
Y. Boğaziçi – Akova
İhsan Payas
H. Bardakko Stadı
Mesarya – Düzkaya
Hüseyin Eyyüpler
Cumhuriyet Stadı
Mehmetçik – Maraş
Mustafa Öztugay
K-Pet 1.Lig Beyaz Grup
Erdal Barut Stadı
Esentepe - Girne Halk Evi
Evren Karademir
Denizli Stadı
Denizli – Ozanköy
Osman Küçük
Gönyeli Stadı
Gönyeli – Tatlısu
Hüseyin Özkan
14 Ağustos Sahası
Serdarlı – Lapta
Serkan Durmaz
PAZARTESİ
K-Pet Süper Lig
Atatürk Stadı
GAÜ Çetinkaya – K.Kaymaklı
Mehmet Sezener
Not: A takım maçları 14.30’da, A2 maçları 12.00’de oynanacak. GAÜ Çetinkaya – Küçük Kaymaklı A takım maçı 18.30’da, A2 maçı Pazar günü 14.30’da oynanacak